Rdeči vragi si lahko oddahnejo

Selektor belgijske nogometne reprezentance Roberto Martinez je podaljšal pogodbo z belgijsko zvezo do leta 2022 in svetovnega prvenstva v Katarju.

Za zdaj belgijska zveza še ni uradno potrdila podaljšanja, a o tem je danes med drugim poročal časopis Het Laatste Nieuws. Martinezova prejšnja pogodba bi se iztekla ob letošnjem evropskem prvenstvu, ki pa je zaradi pandemije preloženo za eno leto.

Šestinštiridesetletni španski strokovnjak Roberto Martinez je že pred tem v pogovorih večkrat izjavil, da si želi nadaljevati delo belgijskega selektorja do EP 2021, na katerem bi Belgijci igrali v skupini z Dansko, Finsko in Rusijo.

Španec je Belgijo na zadnjem SP popeljal do tretjega mesta. Foto: Reuters

Belgijska reprezentanca, trenutno vodilna na lestvici Mednarodne nogometne zveze, se je na EP prebila s popolnim izkupičkom desetih zmag z desetih tekem, dosegla je 40, prejela pa le tri zadetke.

Martinez, ki je pred tem vodil angleška kluba Wigan Athletic in Everton, je rdeče vrage, takšen je vzdevek reprezentance Belgije, popeljal do tretjega mesta na SP v Rusiji 2018 in je zelo priljubljen med igralci.