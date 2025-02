Radomljani z indijskim vratarjem

Slovenski nogometni prvoligaš Kalcer iz Radomelj je predstavil novo okrepitev na vratarskem položaju. Kot so sporočili iz kluba, je pogodbo podpisal 19-letni Indijec Som Kumar, nazadnje član ekipe Kerala Blasters iz Indije.

Som je v mlajših selekcijah že igral v Sloveniji za Bravo, Krko in Olimpijo, nato pa se preselil v domovino h Kerali, bil je tudi član mlade indijske vrste.

"Zdaj pa je prestopil v Radomlje in postal edini indijski nogometaš s profesionalno pogodbo v Evropi! Som, dobrodošel!" so novega člana pozdravili v Radomljah.

Zimski novinci so še Đorđe Gordić, Jaša Martinčič, povratnik Dejan Vokić, novi polnopravni član Niko Gajzler in še en vratar Samo Pridgar. Odšla sta Emil Velić in Gedeon Guzina.

Radomlje so v nedeljo v uvodnem krogu spomladanskega dela Prve lige Telemach doma izgubile proti Kopru z 1:2 in ostajajo na osmem mestu lestvice. V petek jih čaka gostovanje v Lendavi.

