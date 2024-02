Nekdanji nizozemski reprezentant za več le za zapahe

Sodišče je dokazalo, da je 32-letni Promes sodeloval v kriminalni združbi, ki je januarja 2020 prek pristanišča v belgijskem Antwerpnu skušala na Nizozemsko v vrečah za morsko sol pretihotapiti skoraj tono in pol kokaina.

Promesa ni bilo na izreku kazni, trenutno se nahaja v Rusiji. Nizozemska in Rusija nimata sklenjenega sporazuma o izročanju, zaradi tega je Promes, ki se trudi pridobiti tudi rusko državljanstvo, do nadaljnjega varen pred roko pravice.

Nogometaš je za nizozemsko reprezentanco med letoma 2014 in 2021 odigral 50 tekem in dosegel sedem golov. Pred odhodom v moskovski Spartak, kjer je igral v dveh obdobjih (najprej med letoma 2014 in 2018, nato pa še med letoma 2021 in 2024), je v domovini igral za Twente, Go Ahead Eagles in Ajax, v Španiji pa za Sevillo.

Lani 18-mesečna zaporna kazen

Ob tem kaže omeniti, da je nizozemsko sodišče Promesa lani obsodilo na 18-mesečno zaporno kazen zaradi povzročitve težke telesne poškodbe. Promes je to kazen prejel, ker je na družinski rojstnodnevni zabavi leta 2020 z nožem v nogo zabodel svojega bratranca.