PSG za en mesec izgubil Neymarja

Thomas Tuchel, trener francoskega nogometnega prvaka PSG-ja, je izjavil, da pričakuje, da se bo brazilski zvezdnik Neymar v ekipo vrnil konec novembra. Kot pravi Nemec, bo zagotovo izpustil tri tekme, in sicer proti Nantesu in Rennesu v francoski ligi ter Leipzigu, ekipi Kevina Kampla, v ligi prvakov.

Neymar, ki bo kmalu odpotoval v domovino na reprezentančni zbor, si je poškodoval stegensko mišico na sredini tekmi lige prvakov Basaksehirjem v Istanbulu.

"Mislim, da ni mogoče, da bi zaigral za reprezentanco. Če bo igral, to pomeni, da ni poškodovan, kar bi bilo slabo sporočilo za nas. Naj se pozdravi in spočije," nima ravno zaupanja v zvezdnika in brazilske zdravnike Tuchel.

Brazilija se bo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 14. in 17. novembra merila z Venezuelo in Urugvajem.

PSG bo prvo tekmo po reprezentančnem premoru odigral 20. novembra, in sicer v gosteh pri Monacu.

Neymar ni edina težava stratega francoskih prvakov, saj so poškodovani tudi Mauro Icardi, Julian Draxler in Leandro Paredes, Angel Di Maria pa je kaznovan.