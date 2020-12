PSG tudi uradno prekinil sodelovanje s Tuchelom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski prvoligaš Paris Saint-Germain je pet dni po prvih medijskih zapisih tudi uradno pol leta pred iztekom pogodbe odpustil nemškega trenerja Thomasa Thuchela, so sporočili v izjavi za javnost. Prvi kandidat za izpraznjeno mesto na klopi Parižanov je Argentinec Mauricio Pochettino.

"Po temeljiti analizi športnega dela se je Paris Saint-Germain odločil za prekinitev pogodbe Thomasa Tuchela," so zapisali na spletni strani.

Tuchel je v Pariz prišel maja leta 2018, ko je zamenjal Španca Unaija Emeryja. Pred tem je vodil Borussio Dortmund in Mainz. Na klopi Parižanov je na 127 tekmah zbral 95 zmag in 12 neodločenih izidov. Velika črna pika ostajajo neuspehi v ligi prvakov. V pretekli sezoni so pokleknili na zadnji stopnički, v finalu proti Bayernu iz Münchna.

Tuchel je v sredo v intervjuju za Sport 1 kritiziral del vodstva kluba, a so v klubu zagotovili, da je bila odločitev sprejeta že pred tem. V času svojega službovanja je imel 47-letni Nemec po poročanju francoskih medijev večkrat nesoglasja s prvim zvezdnikom ekipe Neymarjem.

Ekipo naj bi v kratkem prevzel Argentinec Mauricio Pochettino, nekdanji trener Tottenhama, Southamptona in Espanyola, poroča francoski časnik L'Equipe. Italijan Massimilano Allegri je po njihovih informacijah zahteval previsoko plačo.

Parižani na lestvici francoskega prvenstva zasedajo tretje mesto, točko za vodilnim Lyonom.