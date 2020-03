Prvi mož Fife: Morda moramo stopiti korak nazaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novi koronavirus je z odpovedjo tekmovanj močno prizadel tudi nogomet, ki je vezan na sponzorske pogodbe in prodajo televizijskih pravic. A predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je v ponedeljkovem pogovoru za Gazzetto dello Sport poudaril, da je virus za nogomet lahko tudi priložnost za reforme.

Infantino, ki je v ponedeljek praznoval 50. rojstni dan, je razmišljal predvsem o manjšem številu tekem. "Morda moramo stopiti korak nazaj. Morda je prava pot manj turnirjev, ki bodo bolj privlačni, manj ekip, ki bodo bolj izenačene, in manj tekem, s katerimi bomo ščitili zdravje igralcev, a bodo te bolj zanimive," je za italijanski časnik dejal Švicar.

Doslej je bil njegov pristop drugačen. Nazadnje je bil močan sogovornik še obsežnejšega koledarja in novega klubskega svetovnega prvenstva, na katerem naj bi nastopilo kar 24 ekip. Bržkone pa ga vsaj za prvo izvedbo čakajo zapleti, saj so v Južni Ameriki in Evropi tekmovanja trenutno prekinjena, a Infantino je mnenja, da je termin leta 2021 možno tudi prestaviti. "Kmalu se bomo odločili, ali bo tekmovanje zaživelo leta 2021, 2022 ali pa 2023," je še dejal Švicar, ki si močno želi uresničiti prav ta projekt.

Fifa zaradi krize še enkrat preverila tudi prestopne roke v nogometu

Zavzel se je tudi za preudaren pristop v nogometu v povezavi s pandemijo koronavirusa in vsem svetoval, naj premor v nogometu traja vse dokler kriza ne bo končana. "Povsem jasni smo. Igralo se bo spet, ko bo to možno brez nevarnosti, da komurkoli ogrožamo zdravje."

Infantino je napovedal še, da bo Fifa zaradi krize še enkrat preverila tudi prestopne roke v nogometu. "Nimamo izbire. Potrebujemo prave ukrepe."

Njegove izjave pa so naletele tudi na ostre kritike. Vodja španske lige Javier Tabas mu je očital, da želi uničiti nogomet, ki ga je v vseh preteklih desetletjih ustvarila zgodovina tega športa. Na tviterju pa je ironično dodal: "A ima prav. Začnimo s krajšanjem koledarja pri terminih Fife, pri nezanimivih tekmah na svetovnih prvenstvih, ki nikogar ne zanimajo. Pri klubskem svetovnem prvenstvu, ki nikogar ne zanima," poroča STA.