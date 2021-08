Proti bogatim Ukrajinkam po nadaljevanje evropske sezone

Slovenske državne prvakinje se bodo za napredovanje v naslednji krog pomerile z moštvom, ki ima kar 1,2 milijona evrov proračuna, a vseeno v taboru gostiteljic turnirja poudarjajo, da je na koncu pomembno le tisto, kar se bo zgodilo na igrišču.

"Z zmago želimo v Evropi pustiti pečat"

Kapetanka Špela Kolbl napoveduje zanimivo finalno srečanje. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Misli pred dvobojem, ki Pomurkam lahko prinese nadaljevanje evropskih bojev, je strnila kapetanka Špela Kolbl: "Vzdušje v ekipi je po sredini zmagi odlično. Vesele smo, da se nam je uspelo uvrstiti v finale turnirja, v katerem bodo po mojem mnenju odločile malenkosti, predvsem večja zbranost. Na koncu se bo veselilo moštvo, ki bo bolj zbrano v vseh fazah igre. Zadnji mesec smo trdo garale za to tekmo in naš cilj je seveda zmaga. Na evropskih zelenicah si želimo pustiti pečat, to pa nam lahko uspe le s pravim pristopom in ekipno igro, s katerima lahko dosežemo končni uspeh."

Kvalifikacije za ligo prvakinj, 1. krog, finale



17.00 Harkiv - ŽNK Nona Pomurje Beltinci