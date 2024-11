Propalestinski aktivisti vdrli na sedež Francoske nogometne zveze

V prostore Francoske nogometne zveze (FFF) v Parizu so danes vdrli propalestinski aktivisti, je poročala tiskovna agencija AFP. Protestniki so izrazili svoje nasprotovanje organizaciji tekme francoske reprezentance proti ekipi Izraela 14. novembra na Stade de France v ligi narodov.

V prostore FFF je vdrlo približno 40 protestnikov, ki so protestirali proti izvedbi tekme.

Protestniki so se usedli v preddverje stavbe federacije pred vitrino s pokali, vihteli napise in transparente, na katerih je pisalo "Ne tekmi Francija – Izrael", "Ustavite genocid", "Svobodna Palestina", "Liga prvakov za genocid", zahtevali so tudi, naj Mednarodna nogometna zveza (Fifa) izključi Izrael, in prepevali pesmi francoskega odporniškega gibanja iz druge svetovne vojne.

Aktivisti so ostali približno eno uro, po odobritvi srečanja dveh njihovih delegatov s predsednikom FFF pa so se umaknili.

Tekma Francija – Izrael je na sporedu 14. novembra na Stade de France, razglašena pa je za "tekmo visokega tveganja". Prva tekma je bila odigrana 10. oktobra na Madžarskem, tricolori so slavili s 4:1.

Francija po štirih krogih skupine 2 lige A zaseda drugo mesto z devetimi točkami za vodilno Italijo, ki ima točko več. Belgija ima štiri točke, Izrael pa je brez točk.

Bodo pa zaradi varnostnih razlogov "v nevtralni državi" odigrali tekmo petega kroga evropske nogometne lige med Bešiktašem in Maccabijem iz Tel Aviva. Tekma je bila sprva na sporedu 28. novembra v Istanbulu v Turčiji.

"Nadaljujejo se pogajanja med našim klubom in Evropsko nogometno zvezo Uefo o državi, kjer bomo lahko odigrali tekmo z Maccabijem," so sporočili iz Bešiktaša.

Tekma med turškim in izraelskim klubom je veljala za visoko tvegano, še zlasti potem, ko je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan od začetka vojne v Gazi povečal verbalne napade na izraelske voditelje.