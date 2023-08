Prizivno sodišče je omililo kazen Andrei Agnelliju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prizivno sodišče italijanske nogometne zveze (FIGC) je omililo kazen nekdanjemu predsedniku Juventusa Andrei Agnelliju. Dolgoletnemu prvemu možu nogometnega velikana iz Torina so prvotno 16-mesečno prepoved delovanja v nogometu znižali na deset mesecev, denarno kazen 60.000 evrov pa na 40.000, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

"Alfa in omega" 36-kratnega italijanskega državnega in 14-kratnega pokalnega zmagovalca ter dvakratnega zmagovalca evropske lige prvakov med letoma 2010 in 2022 si je kazen prislužil zavoljo nepravilnosti pri izplačilih igralcem v času pandemije koronavirusa.

Tedaj so se nogometaši stare dame strinjali z znižanjem plač za štiri mesece kot pomoč klubu v času krize, a jih je vodstvo kluba še naprej na skrivaj plačevalo in jim odtrgalo le en mesečni dohodek.

Agnelli, ki je bil eden glavnih pobudnikov propadlega projekta evropske nogometne superlige, je zavoljo tega konec lanskega leta odstopil s položaja predsednika Juventusa skupaj z drugimi člani upravnega odbora.

