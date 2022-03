Dva dneva treninga in nato nov preizkus za slovensko nogometno reprezentanco. Na prizorišču letošnjega svetovnega prvenstva v Dohi se bo Kekova četa ob 19.30 pomerila z domačini, Katarci. Danes bo odigranih veliko zanimivih prijateljskih tekem, med njimi tudi dvoboj Turčije in "ranjene" Italije, ki sta v četrtek izpadli v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022, v sosedskem derbiju velesil pa bosta obračunali Nizozemska in Nemčija. Odigrani bosta tudi povratni tekmi dodatnih kvalifikacij za obstanek v skupini C lige narodov.

Pred slovensko nogometno reprezentanco je še zadnja marčevska prijateljska tekma. To bo še zadnji preizkus moči pred napornim junijskim sporedom, ko jo v atraktivni skupini lige narodov, kjer se bo Kekova četa v drugi najmočnejši kakovostni skupini B potegovala za točke skupaj s Srbijo, Norveško in Švedsko, čakajo kar štiri tekme.

Slovenija je v četrtek remizirala proti aktualnim svetovnim podprvakom Hrvaški (1:1). Foto: Nogometna zveza Slovenije

Slovenska izbrana vrsta je v četrtek remizirala s Hrvaško (1:1), tokrat pa se bo pomerila še z gostiteljem Katarjem, tako da se bo spomladi pomerila z dvema udeležencema letošnjega svetovnega prvenstva. Selektor Matjaž Kek je pred srečanjem namignil, da bi lahko danes ponudil priložnost tudi kakšnemu izmed igralcev, ki se v zadnjem obdobju v državnem dresu ni mogel pohvaliti z večjo minutažo.

Mancini obožuje svojo službo

Roberto Mancini ne bo zapustil položaja selektorja italijanske reprezentance. Foto: Reuters Danes bo odigranih še ogromno zanimivih prijateljskih tekem, na katerih bodo sodelovale reprezentance iz Evrope. Medsebojno se bodo pomerile poraženke četrtkovih polfinalnih tekem dodatnih kvalifikacij. V Konyi se bosta tako udarili "ranjeni" Turčija in Italija. Turki so v četrtek izgubili v Portu proti Portugalski (1:3), Burak Yilmaz je v zadnjih minutah zapravil enajstmetrovko, s katero bi lahko izsilil podaljšek, Azzurri pa so doživeli hud udarec, ko so doma ostali praznih rok proti Severni Makedoniji (0:1), tako da bodo še drugič zapored svetovno prvenstvo spremljali le prek televizijskih zaslonov.

Po polomu evropskih prvakov je bilo veliko govora o tem, kakšna bo usoda selektorja Roberta Mancinija, sodeč po njegovem razmišljanju dan pred srečanjem s Turčijo, pa je bolj ali manj jasno, da bo nekdanji zvezdnik italijanskega nogometa na vročem stolčku ostal vsaj še štiri leta. "Še vedno sem mlad. Moj cilj je osvojiti evropsko in svetovno prvenstvo. Na naslov svetovnega prvaka bo treba še malce počakati (naslednje SP, leta 2026, bo potekalo v ZDA, Kanadi in Mehiki, op. p.). Obožujem svojo službo. Verjamem, da lahko še vedno uživam v njej in ustvarim nekaj posebnega z varovanci," je 57-letni Italijan prepričan, da bi lahko z Azzurri v prihodnosti uresničil še veliko ciljev.

Italija je lani v uvodnem nastopu na Euru premagala Turčijo s 3:0. Foto: Reuters

Italija se je nazadnje s Turčijo pomerila lani, ko je bila v uvodnem krogu skupinskega dela Eura 2020 v Rimu boljša s 3:0, nato pa nanizala neverjeten niz in postala evropska prvakinja.

Prijateljske tekme evropskih reprezentanc: Torek, 29. marec:

Doha, 19.30: Katar - Slovenija

Azerbajdžan - Latvija

Hrvaška - Bolgarija

Liechtenstein - Ferski otoki

Albanija - Gruzija

Bahrajn - Belorusija

Danska - Srbija

Finska - Slovaška

Švica - Kosovo

Malta - Kuvajt

Norveška - Armenija

Izrael - Romunija

Avstrija - Škotska

Belgija - Burkina Faso

Bosna in Hercegovina - Luksemburg

Anglija - Slonokoščena obala

Nizozemska - Nemčija

Severna Irska - Madžarska

Španija - Islandija

Turčija - Italija

Wales - Češka

Francija - Južna Afrika Ponedeljek, 28. marec:

Črna Gora : Grčija 1:0 (0:0)

Osmajić 60. Andora : Grenada 1:0 (0:0)

Bernat 58.; R.K.: Harrack 58./Grenada San Marino : Zelenortski otoki 0:2 (0:1)

Santos 18., Papalele 57.