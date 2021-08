Pri Oblakovem Atleticu: pazite se, Pogačar, Roglič in Mohorič!

Eden najboljših vratarjev na svetu Jan Oblak je pretekli konec tedna uspešno začel z branjenjem naslova najboljšega v španskem nogometnem prvenstvu z zmago proti Celti iz Viga z 2:1. V sklopu treningov se večkrat usede tudi na sobno kolo. In ker je Slovenija kolesarska velesila, so se pri njegovem klubu Atletico Madrid privoščili Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča, ki v tem obdobju skuša tretjič zapored osvojiti špansko Vuelto, in Mateja Mohoriča.

"Pazite se, Pogačar, Roglič in Mohorič! Nova konkurenca prihaja naproti," so na družbenem omrežju zapisali pri Atletico Madridu in zraven dodali sliko slovenskega nogometnega vratarja Jana Oblaka na sobnem kolesu, ki ga uporablja za ogrevanje. Lepo je videti, da ima mala Slovenija takšne zvezdnike v športu, med katere jasno spada še Luka Dončić, in da uspehe naših športnikov cenijo tudi drugi in se na ta račun kdaj prikupno pošalijo.