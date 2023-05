Pri NZS so se odločili še za eno spremembo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V pretekli sezoni so se pokalnega tekmovanja veselili nogometaši Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pri NZS so v prejšnji sezoni pokalnega tekmovanja pozdravili zgodbe, v katerih so se manjši klubi srčno borili z večjimi, tudi na gostujočih stadionih pa so jih spremljali glasni navijači, za katere je tekma njihovega kluba v boju z najboljšimi predstavljala mali nogometni praznik.

V želji, da bi bilo teh po slovenskih nogometnih igriščih čim več, je izvršni odbor NZS na 35. seji sprejel odločitev, da se do vključno šestnajstine finala pri žrebu upošteva, da je v primeru, ko sta izžrebana kluba iz različnih lig v tekoči sezoni, nižjeligaš samodejno domačin tekme.

Če nižjeligaš noče ali ne zmore organizirati tekme, lahko to odločitev sporoči vodstvu tekmovanja v 72 urah, so sporočili iz NZS.

Drugih sprememb v pokalnem tekmovanju v prihodnji sezoni ne bo.

