Presenečenje, nekdanji slovenski reprezentant se je preselil v Afriko

Željko Filipović je pred enim letom iz belgijskega Mechelena, katerega član je bil leto in pol, prišel v Belorusijo in v drugi polovici prejšnje sezone za Dinamo iz Minska dokaj redno igral, nato pa v tej sezoni padel v nemilost trenerja in njegov klubski status se je močno poslabšal.

Jasno je bilo, da se bo že januarja letos verjetno preselil drugam, si pa je verjetno malokdo mislil, da bo pristal v Afriki. Zgodilo se je namreč, da je podpisal pogodbo z maroškim prvoligašem v Ittihad Tanger, ki prihaja iz severozahoda Maroka, na stičišču Sredozemskega morja in Atlantskega oceana.

Ittihad Tanger je sicer maroški prvak, v tej sezoni pa gre novemu Filipovićemu klubu precej slabše. Po 13 odigranih prvenstvenih tekmah je namreč šele na 11. mestu. Morda 30-letni slovenski vezist za svojega novega delodajalca debitira že v nedeljo, ko ga v pokalu CAF, ki je drugo najmočnejše afriško klubsko tekmovanje za tamkajšnjo ligo prvakov, čaka domača tekma proti egipčanskemu Zamaleku, ki se lahko pohvali s petimi naslovi afriškega prvaka.

Filipović, ki je med letoma 2013 in 2014 odigral štiri tekme v dresu članske reprezentance Slovenije, je ob Dinamu Minsku in Mechelenu igral še za Maribor, katerega barve je branil kar šest let, nastopal pa je tudi za Olimpijo, Domžale, Koper in Bonifiko.