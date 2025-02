V Londonu veliki derbi in spopad velikih prijateljev

V 24. krogu angleškega prvenstva bo v ospredju nedeljski derbi na stadionu Emirates, kjer se bosta pomerila Arsenal in Manchester City oziroma ekipi, ki sta v lanski sezoni zasedli drugo in prvo mesto. Vodilni Liverpool bo že danes gostoval pri Bournemouthu, že na prvi tekmi kroga pa se bosta za točke spopadla presenečenje te sezone, Nottingham, in Brighton.