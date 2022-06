Predsednik Reala besen: Tega od nas ni zahteval še nihče

💣 "ESTE MBAPPÉ NO ES MI MBAPPÉ" 💣



je bil pod ogromnim političnim pritiskom, da ne odide v Real," je v pogovoru zpovedal predsednik Real Madrida. "Mbappejeve sanje so zaigrati za Real Madrid, kar mi je povedal večkrat, prvič že lansko leto, ko smo pokazali interes za njegov prestop. To so bile njegove sanje še do 1. junija, nato pa se je njegovo mnenje nenadoma spremenilo," je o odločitvi Mbappeja še vedno skeptičen

Perez jasen: Takšnega igralca v Realu ne potrebujemo. Foto: Guliverimage

Na odločitev Francoza, da vendarle ostane pri PSG-ju, naj bi dodatno vplivala tudi francoski predsednik Emmanuel Macron in pariška županja. Jeziček na tehtnici odločitve pa so dokončno premaknila finančna sredstva iz Katarja in dejstvo, da bo hkrati tudi "športni direktor" kluba in bo lahko sodeloval pri odločitvah o prihodu in odhodu igralcev, kar je po Perezovih besedah "nezdružljivo z igralčevo funkcijo."

Perez je ugotovil, da takšnega igralca ne želi v svoji izbrani vrsti, ko je začel postavljati zahteve o sponzorskih obveznostih. Dejal je namreč, da ne želi sodelovati pri aktivnostih klubskih sponzorjev, ki niso tudi njegovi osebni. "Noben igralec v zgodovini kraljevega kluba tega še ni zahteval od nas in v to tudi ne bi privolili," je Mbappejeve pogoje komentiral Perez.

"Želim si takega Mbappeja, kot mi je ostal v spominu"

Perez razočaran nad Mbappejevim vedenjem. Foto: Reuters "Mbappe, ki ga gledamo in slišimo o njem, ni tisti, ki se je na začetku pogovarjal z menoj," je obnašanje Francoza komentiral Perez. "Takšen, kot je zdaj, naj ostane v PSG-ju, mi smo si želeli takega, kot je bil nekoč," je odločitev, da Mbappe ostane v Parizu, pospremil Perez, ki je dejal, da ga ima še vedno rad kljub temu, da se ni odločil slediti svojim sanjam in prihodnost nadaljevati v kraljevem klubu.

Čeprav jezavrnil ponudbo Reala, ta še vedno ostaja njihova želja, a glede morebitne prihodnosti Francoza v Madridu Perez ostaja jasen: "To ni moj Mbappe, ta bi rušil ekipni duh in takšnega igralca ne želim v svoji ekipi."