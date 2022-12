Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino se je dan pred torkovo prvo polfinalno tekmo na svetovnem prvenstvu v Katarju med Argentino in Hrvaško prelevil v sodnika. Prvi mož Fife je sodil del prijateljske tekme med nekdanjimi nogometnimi zvezdniki in delavci v Katarju. "Upam na nov imeniten nogometni večer, kot smo jih deležni v času svetovnega prvenstva," je pred 60-minutno ekshibicijsko tekmo na stadionu Al-Tumama dejal Infantino.

Gianni Infantino na dobrodelni tekmi v Katarju v vlogi sodnika. Foto: Reuters Na njej so se nekdanji velikani nogometa, kot so Brazilec Cafu, Italijan Alessandro del Piero, Anglež John Terry in Nizozemec Clarence Seedorf, pomerili z delavci, navijači in prostovoljci na letošnjem mundialu. "Nogomet združuje svet," je na tem dogodku še dodal Infantino, ki je v dobrih desetih minutah, ko je imel piščalko v ustih, pokazal tudi dva rumena kartona.

Ob tem kaže omeniti, da mednarodna javnost že dolgo časa kritizira Katar zaradi svojega nehumanega odnosa do tujih delavcev. Številni mediji so poročali o njihovih nečloveških razmerah za delo ter številnih smrtnih nesrečah pri izgradnji športne infrastrukture za letošnje svetovno prvenstvo v nogometu. Prireditelji letošnjega mundiala so vsa tovrstna medijska poročila odločno zanikali, po njihovih uradnih podatkih so le tri osebe umrle na gradbiščih osmih nogometnih stadionov v Katarju.