Predlog kazni za huligane

V pripravi je osnutek zakona o nalogah in pooblastilih policije. "Julija bo šel v medresorsko usklajevane, sprejet naj bi bil predvidoma konec leta. Ukrepi za kršitelje bodo strožji. Prepoved udeležbe na športnih prireditvah naj bi se za najhujše kršitelje podaljšala z dveh na deset let, enako tudi približevanje športnemu objektu. Povišujejo se najnižja zagrožena kazen s 300 na 800 evrov, najvišja možna pa z 800 na pet tisoč evrov. To bi bilo denimo možno v primeru topovskega udara," je po posvetu, ki je bil zaprt za javnost, navedel Levačić.

Prepoved udeležbe posameznikom na športnih prireditvah bodo lahko kontrolirali z javljanji pred in tudi med prireditvami na policiji, sezname imajo varnostne službe. Po besedah Levačića je sicer med posvetom ministrstvo za pravosodje ocenilo, da je desetletna prepoved previsoka in nesorazmerna kazen. Povišanja denarnih kazni pa niso bila vprašljiva. Pri spreminjanju zakonodaje so se zgledovali tudi po tujih praksah, delno tudi angleških, kjer so se s temi pojavi začeli srečevati in področje tudi urejati že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.

V zadnjih letih izgredi vse pogostejši

"V zadnjih letih tudi pri nas vse pogosteje prihaja do izgredov na športnih prireditvah, predvsem na nogometnih tekmah. Vanje so vključeni organizirani pripadniki navijaških skupin. Naša prednostna naloga je, da to področje uredimo, pri tem pa imamo ničelno toleranco do izgredov in izgrednikov. Ti želijo z določenimi dejanji doseči večjo prepoznavnost znotraj navijaške skupine ali pa v odnosu do druge. Mladi so tu najbolj ranljiva skupina," je uvodoma povedal Levačić.

S predlogom nove zakonodaje se širijo tudi pristojnosti policije. "Ko bo nekdo zaloten pri prižiganju ali metanju pirotehnike, bo lahko policija ukrepala tudi naknadno v primeru pobega. Tega sedaj ne more, saj mora dobiti kršitelja na kraju dejanja. Policija bo tako lahko tudi ustavila navijače in zasegla predmete upravljavcu vozila. V praksi bodo morale varnostne službe bolj natančno izvajati vse ukrepe in naloge, ki so navedene v odločbi upravne enote ob dovoljenju za izvedbo dogodka. Če organizator ne bo izpolnjeval pogojev, prireditve ne bo," je bil jasen Levačić.

Najpogosteje do izgredov prihaja na nogometnih tekmah. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Na tekmah pirotehnika ni dovoljena, a jo na stadione prinesejo pod oblačili, v torbah, pa tudi že pred tekmo. "Stoodstotno je to v celoti težko preprečiti. Včasih imajo huligani tudi pomoč med posamezniki v varnostnih službah, med hišniki in podobno. Torej se lahko stori veliko več kot doslej, treba je dosledno pregledati stadion pred tekmo. Tega pred dvobojem med Muro in Mariborom nedavno v slovenski ligi ni bilo. Na Hrvaškem pa so v podobnem primeru našli cele torbe pirotehnike in drugih nedovoljenih predmetov," je nanizal Levačić.

NZS zaostrila pravilnike

Na posvetu so sodelovali poleg predstavnikov policije tudi strokovnjaki z več ministrstev ter Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), Nogometne zveze Slovenije (NZS) in Fakultete za varnostne vede.

"NZS si prizadeva, da bi tekme potekale na najvišjem varnostni ravni, zato so spremenili in zaostrili tudi svoje pravilnike ter druge akte. A NZS organizira le reprezentančne tekme, prvenstvene pa so pod okriljem klubov. Tu lahko NZS stori korak naprej za boljše izvajanje sprejetih ukrepov. OKS ni toliko vpet v to dogajanje, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport pa je predstavilo pobudo za prepoved uporabe maskirnih pokrival. O tem in tudi o drugih predlogih bodo v nadaljevanju potekali strokovni pogovori," je še povedal Levačić.