Portugalski nogometaš spet v težavah: Pred leti obsojen poskusa umora, zdaj obtožen posilstva

Sedemindvajsetletnega srednjega branilca so aretirali v nedeljo, potem ko je dekle povedalo policiji, da sta jo on in 40-letni Nigerijec, ki so ga aretirali danes, zvabila v njegovo hišo in jo posilila.

Semedo je dekle srečal v soboto v baru v obmorskem mestecu Oropos in jo je po njenih besedah odpeljal v predmestje Aten na svoj dom v Glifado.

Semedov odvetnik je pred sodiščem dejal, da igralec zanika obtožbe. "Moj klient zanika obtožbe. Trdi tudi, da je bilo dekle staro 19 let," je dejal odvetnik in dodal, da so obtožbe neresnične in da sta bila tako Semedo kot dekle del skupine ljudi, ki je bila skupaj 15 ur.

Olympiacos še ni komentiral primera.

Olympiacosu se je pridružil pred dvema letoma, v zadnjem času so ga povezovali s Portom in Torinom. Foto: Guliverimage

Semeda so v zadnjem času povezovali s prestopom k Portu ali Torinu.

Pirejskemu klubu se je pridružil pred dvema letoma iz Villarreala. Slednjega je zapustil, potem ko so ga obsodili poskusa umora, za kar je dobil pet let zaporne kazni. A ječi se je izognil s tem, ko je sprejel osemletno prepoved vstopa v Španijo. Ob tem je plačal še 46.000 evrov kazni.