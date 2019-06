Pravnik, ki vse bolj jezi Uefo, ostaja na čelu svetovnega nogometa

"Organizacija se je v zadnjih letih iz svojega zastrupljenega, skorajda kriminalnega okolja, spremenila v takšno stanje, kot mora biti. Fifa zdaj spet skrbi za nogomet," je v svojem govoru poudaril Infantino, ki je leta 2016 za zmago potreboval dva kroga. V drugem je premagal predsednika azijske zveze, bahrajnskega šejka Salmana Bin Ibrahima Al Khalifo, s 115 glasovi proti 88.

Tokrat ni bilo tako vznemirljivo, saj Švicar italijanskih korenin ni imel protikandidata. Z njegovim delom so zadovoljni vsi, kritike na njegov račun prihajajo zgolj s strani evropske nogometne zveze Uefe. "Vem, da sem tudi sam delal napake, a skušal sem popravljati smer Fife in sebe. Pomembno je, da danes nihče več ne govori o krizi, škandalih in korupciji," je še povedal.

Edina, ki se upira novim smernicam Fife, je Uefa, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin. Foto: Reuters

Kaj jezi evropske klube in zveze?

Klubsko prvenstvo naj bi leta 2021 doživelo korenite spremembe, a Uefa se tej ideji za zdaj odločno upira. Foto: Reuters Uefa je zmotila širitev klubskega svetovnega prvenstva, na katerem bi tekmovalo 24 klubov z vsega sveta. Do zdaj jih je nastopalo sedem. Ideja 49-letnega Švicarja naj bi svojo prvo izvedbo doživela leta 2021, a po mnenju mnogih tega ne bo mogoče izvesti. Do zdaj niti ni znan format tekmovanja, niti to, kdo bo imel pravico na tem tekmovanju na svetu.

Ideja o 48 ekipah za zdaj padla v vodo

Fifa je pod Infantinovim vodstvom razširila število udeleženk svetovnega prvenstva z 32 na 48. To je bil njihov glavni cilj, a leta 2022, ko naj bi novost prišla v veljalo, vsega skupaj ne bo mogoče izvesti.

V Katarju namreč nimajo dovolj kapacitet. Tekmovanje bi moralo potekati tudi v sosednjih državah, kot so Bahrajn, Kuvajt, Oman, Savdska Arabija in Združeni arabski emirati, a tega Katarci ne želijo.

Vseeno naj bi ideja stvar postala leta 2026, ko bosta najboljše reprezentance sveta gostili Severna Amerika in Mehika.

Katarci niso pripravljeni sodelovati s sosedami, zato 2022 razširitve svetovnega prvenstva še ne bo. Foto: Reuters

Pred tremi leti obiskal tudi Slovenijo Kmalu po ustoličenju na vroči stolček Fife je Infantino obiskal tudi Slovenijo in bil del uradnega odprtja Nacionalnega nogometnega centra na Brdu pri Kranju. Foto: Vid Ponikvar "Vidi se, kaj je mogoče narediti v nogometu in za nogomet, od otrok do starejših, ki radi brcamo to žogo. To kaže, da lahko država, kot je Slovenija, ne le trikrat nastopi na velikem turnirju, ampak da je mogoče z dobrim vodenjem in vizijo doseči še več v tej lepi državi,'' je takrat dejal Švicar, ki je pri gradnji centra na Brdu sodeloval že kot generalni sekretar Evropske nogometne zveze.

Milijoni za promocijo ženskega nogometa

Michel Platini je v intervjuju popljuval nekdanjega sodelavca in ga označil za nekredibilnega. Foto: Reuters Vse, kar nam je v 40 mesecih ponudil nekdanji generalni sekretar Uefe, pa ni bilo slabo. Med reprezentance na SP 2019 bo razdelil kar 45 milijonov evrov, do leta 2022 pa bi za razvoj in promocijo ženskega nogometa namenil še dodatnih 450 milijonov evrov. A tudi tukaj naj ne bi bilo vse tako lepo, kot se morda sliši.

Nekdanji šef Švicarja pri Uefi, Michel Platini ga kritizira: ''Kako se lahko zdaj zavzema za promocijo ženskega nogometa, ko se je še ne dolgo nazaj na ta račun šalil. Nikoli ni verjel v ta projekt,'' je v intervjuju za časopis L'Equipe puščice proti Infantinu usmeril prav Platini. ''Ni primeren za delo predsednika Fife,'' je Francoz, ki zaradi več afer v preteklosti štiri leta ne sme delovati v nogometu, jasno izrazil, kaj si misli o nekdanjem tesnem sodelavcu.

V Rusiji je bilo, kot še nikoli

Čeprav se je ob podelitvi organizaciji SP 2018 v Rusiji pojavilo veliko zapisov o domnevni korupciji, so po končanem prvenstvu vsi ploskali, saj je turnir potekal brez zapletov, dobiček pa je bil celo višji, kot so ga pričakovali. Predsedniku Rusije Vladimirju Putinu in Infantinu se je smejalo do ušes in lahko rečemo, da je bil to zanj v njegovem skrajšanem mandatu največji uspeh. Fifa si je prvič pomagala tudi s tehnologijo VAR, ki je kljub manjšim napakam naletela na pozitivne odzive.

Ruski predsednik Vladimir Putin je predsednika krovne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina odlikoval z ruskim redom prijateljstva. Foto: Reuters

"Športni praznik nam bo še dolgo ostal v spominu. Hvaležen sem vsem, ki so pripomogli k uspehu tega tekmovanja. Našim prebivalcem, tujim partnerjem, predvsem pa seveda predsedniku Fife Gianniju Infantinu," je ob podelitvi nagrade v Kremlju dejal ruski predsednik. Infantino pa je potrdil, da je bilo to do zdaj najbolje organizirano svetovno nogometno prvenstvo.

