Poziv, naj Messi postane persona-non-grata v Mehiki

Lionelu Messiju bi vplivna mehiška političarka rada prepovedana vstop v Mehiko. "Ministrstvo za zunanje zadeve pozivamo, da za nezaželeno osebo na ozemlju Mehike imenuje državljana Argentine in Španije, Lionela Messija."

Mehiški boksar Canelo Alvarez, ki se je medtem sicer že opravičil za grožnje Lionelu Messiju, ni edini Mehičan, ki je jezen na zvezdnika argentinske reprezentance. Messi Mehičanov ni toliko razburil zaradi poraza na svetovnem prvenstvu kot zaradi sicer ne najbolj jasnega posnetka iz slačilnice Argentine. Dres mehiškega kapetana Andreasa Guardada, ki ga je prejel po tekmi, naj bi namreč brcnil, potem ko je ležal v slačilnici na tleh. Četudi ga je brcnil, je šlo za nenamerno dejanje v trenutkih, ko so slavili zmago.

#Video | El boxeador Saúl #Canelo Álvarez utilizó sus redes sociales para lanzar una amenaza en contra del astro argentino #LionelMessi, quien a decir del pugilista habría trapeado el piso con una playera de la Selección Mexicana.



📹: Tik tok @netordgz pic.twitter.com/IUdHooCZ5w — Quadratín Michoacán (@Quadratin_) November 28, 2022

Je pa zdaj vplivna mehiška političarka Maria Clemente Garcia Moreno vložila zahtevo, naj Messija uvrstijo na seznam tako imenovanih nezaželenih oseb v Mehiki (persona non grata). "Ministrstvo za zunanje zadeve pozivamo, da za nezaželeno osebo na ozemlju Mehike imenuje državljana Argentine in Španije, Lionela Andresa Messija Cuccitinija, zaradi njegovega dejanja in nespoštovanja Mehike med svetovnim prvenstvom v nogometu v soboto, 26. novembra 2022," piše v uradnem pozivu ministrstvu. Če bi bil poziv ratificiran, Messiju ne bi več dovolili vstopa v Mehiko.