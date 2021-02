Pozabljeni Milanov brazilski čudežni deček v ZDA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pato je kot mladenič kazal velik talent, opazili so ga pri Milanu, za katerega je od leta 2007 do 2013 na 117 tekmah dosegel 51 golov. Istočasno je igral tudi za brazilsko reprezentanco, v njej je zbral 27 nastopov in deset golov.

Po letu 2013 pa ni več našel prave forme, na stara pota je poskusil priti v dresu Chelseaja in Villareala. Leta 2017 je odšel na Kitajsko, dve leti pozneje pa se je vrnil v domovino.