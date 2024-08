Domžale končno zmagale, Vučkić dvakrat v polno, zvečer poslastica v Novi Gorici

Najboljši slovenski nogometni klubi, ki v tej sezoni nastopajo v Evropi (Olimpija, Maribor in Celje še vztrajajo, Bravo se je poslovil), bodo v pokalno tekmovanje vstopili šele pozneje, preostalih šest prvoligašev pa je na delu že med tednom. Domžalčani so tako odigrali prvo tekmo po odhodu trenerja Erika Merdanovića in s 5:0 v gosteh nadigral Rudar Trbovlje. Dvakrat se je med strelce vpisal tudi povratnik Haris Vučkić. Danes bodo na delu še štirje prvoligaši. Poslastica večera se obeta v Novi Gorici.