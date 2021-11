Po novem porazu bo Solskjaer očitno le izgubil službo

Navijači pritiskajo že več tednov, zdaj naj bi se res zgodilo. Sobotni poraz z Watfordom z 1:4 je izbil sodu dno. Otoški mediji že vso noč poročajo, da se bo Manchester United zahvalil Oleju Gunnarju Solskjaeru za usluge. Upravni odbor kluba ga je sicer dolgo podpiral, tudi po porazu z Liverpoolom z 0:5. Prva moža kluba Joel Glazer in Ed Woodward pa naj bi zdaj vendarle sklenila, da je čas za spremembo. Uradno sporočilo, ki naj bi se glasilo, da se razhajajo po obojestranskem dogovoru, naj bi prišlo še danes.

Solskjaer, ki je za Manchester igral 11 sezon, je trenersko žezlo na Old Traffordu prevzel decembra 2018, ko so odpustili Joseja Mourinha.

Igralci so na tleh. Foto: Reuters Začasno naj bi ekipo vodila Darren Fletcher in Michael Carrick. Fletcher je še en nekdanji nogometaš Manchestra, ki trenutno opravlja funkcijo tehničnega direktorja. Carrick, ki je igralsko kariero leta 2018 končal v dresu Uniteda, vse odtlej dela v trenerskem štabu prve ekipe. Po poročanju Daily Maila ima družina Glazer dve izbiri za novega glavnega trenerja. To sta Zinedine Zidane in Brandan Rodgers.

Po 12 krogih premier lige manchester na lestvici zaseda sedmo mesto, 12 točk za vodilnim Chelseajem. Po sobotnem porazu Solskjaer sicer ni želel vreči puške v koruzo: "Verjamem v svoje delo, so pa to za nas zelo težki časi. Vem, da vsi dajejo vse. Štab je fantastičen. Rezultati pa niso dobri. Verjamem, da lahko to spremenimo." So pa naslednje besede nekdanjega nogometaša Uniteda nakazale, da ekipa potrebuje spremembo: "Fantje so v glavah trenutno v zelo slabem stanju. Razočarali smo sebe in svoje navijače. Jaz sem trener in jaz prevzemam odgovornost. Igralci trdo delajo."