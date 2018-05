Ni dovolj dokazov za pregon Platinija zaradi spornega nakazila

Po poročanju osrednjega francoskega časnika se je tožilec Cedric Remund odločil, da ni dovolj dokazov za sodni pregon nekdanjega legendarnega nogometaša, ki je Uefo vodil od leta 2007 do 2015. Takrat mu je Fifa, ravno v času, ko je napovedal kandidaturo za predsednika svetovne nogometne zveze, zaradi ugotovitev glede spornega plačila naložila večletno prepoved udejstvovanja v nogometu.

Ustavljen sodni pregon

Po poročanju Le Mondea, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP, pa se je švicarski tožilec zdaj odločil ustaviti sodni pregon. "Lahko potrdim, da vaša stranka ne bo obdolžena v navedenem postopku," je razvidno iz povzetka pisma, ki ga je Remund poslal Platinijevem zagovorniku Vincentu Solariju in ga je prejel Le Monde.

Sprva suspendiran za osem let

Zavrača očitke o storjenih prekrških. Foto: Reuters

Platinija je krovna mednarodna zveza Fifa leta 2015 suspendirala za osem let zaradi očitkov, da je bil povezan s škandalom podkupovanja, oziroma da je kot predsednik Uefe nezakonito prejel nakazilo dva milijona švicarskih frankov za svetovalna dela od nekdanjega predsednika Fife Seppa Blatterja.

Kazen so Platiniju pozneje dvakrat znižali, najprej za dve leti, po uspešni pritožbi na športnem razsodišču Cas v Lozani pa še za dve. Nadaljnji poskusi spodbijanja kazni pa niso bili uspešni, švicarsko sodišče je njegov predlog zavrnilo in tako bi po prvotno izrečeni kazni v svet nogometa v kakšni uradni vlogi zdaj 62-letni Platini spet lahko vstopil prihodnje leto.

Vztraja, da ni naredil nič narobe

Konec januarja je Platini napovedal, da se bo na kazen prepovedi delovanja v nogometu pritožil še na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu.

Nekdanji zvezdnik Juventusa in francoske reprezentance vztraja, da ni storil nič narobe in da bo dokazal svoj prav in opral svoje ime. V pogovoru za tednik Marianne je Platini tako konec marca dejal, da ne priznava "brezveznih sodnikov Fife in Casa", saj to "niso pravi sodniki".

Takrat je tudi ocenil, da bo odločitev švicarskega tožilstva ključna. "Pričakujem velike odločitve, tiste prave, švicarskega tožilstva, ki je samo opravilo preiskavo v zvezi z domnevno 'nelegalnim' plačilom," je še dejal nekdanji selektor francoske nogometne reprezentance.