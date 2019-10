Platini napovedal vrnitev k nogometu, tudi podpora Čeferina?

Nekdanji kapetan francoske nogometne reprezentance in pozneje selektor galskih petelinov je postal eden najuglednejših delavcev v nogometu, ko je bil leta 2007 izvoljen za predsednika Uefe.

Dobitnik treh zlatih žog je bil na dobri poti, da postane naslednik Seppa Blatterja tudi na čelu Mednarodne nogometne zveze (Fifa), a se mu je le nekaj mesecev pred tem nogometni svet sesul v prah.

Platini, ki ga je na predsedniškem položaju Uefe po vseh aferah zamenjal Slovenec Aleksander Čeferin, je kazen prepovedi delovanja v nogometu prejel leta 2015, ko mu je etična komisija Fife izrekla šestletni suspenz, pozneje pa ga je skrajšala na štiri leta.

"Ne morem kar izginiti iz igre na podlagi suspenza, čeprav so ga izrekli idioti"

Razlog za kazen je do zdaj nerazjasnjeno plačilo dveh milijonov švicarskih frankov leta 2011, ki so mu jih izplačali pri Fifi. Odstavljena Blatter in Platini trdita, da je šlo za zakasnelo plačilo za svetovanje, ki ga je Platini za Fifo opravil med letoma 1998 in 2002.

"Vrnil se bom. Ne vem še, kje, ne vem še, kako. Ne morem kar izginiti iz igre na podlagi suspenza, čeprav so ga izrekli idioti," je dejal Platini za francoski dnevnik Le Monde. Foto: Reuters

Zdaj 64-letni Platini se sicer na vso moč bori, da bi si opral ime, in je za francosko tiskovno agencijo AFP že napovedal, da se bo v ponedeljek, ko mu poteče kazen, vrnil k nogometu.

Če bo Platini opustil zamisel o vrnitvi k Uefi, naj bi ga Čeferin podprl v boju za položaj predsednika Fife leta 2023

Dodal je, da že ima veliko ponudb in prošenj, da se vrne ter pomaga pri organizaciji evropskih in svetovnih prvenstev. V pogovoru za športni dnevnik L'Equipe pa je nekoliko omilil svoje izjave in dejal, da dvomi o vrnitvi v administrativni vrh nogometa, čeprav ga povezujejo z vlogo predsednika francoske nogometne zveze, ki bo na voljo leta 2021.

Eden od virov blizu Uefe, še piše agencija AFP, je povedal, da naj bi Platinija, če bo opustil zamisel o vrnitvi k Uefi, zdajšnji predsednik krovne evropske zveze Čeferin podprl v boju za mesto predsednika Fife leta 2023. Foto: STA

Slovenec, ki ima nadaljnje ambicije v domovini, naj ne bi prenašal zdajšnjega predsednika Fife Giannija Infantina. S pomočjo Platinija in francoskih medijev bi lahko destabiliziral Infantina, sicer nekdanjega velikega zaupnika Platinija. Do takrat bo tudi sporno SP 2022 že mimo.

V Franciji sicer še poteka preiskava zaradi korupcijskih očitkov v zvezi z dodelitvijo nogometnega svetovnega prvenstva leta 2022 Katarju.