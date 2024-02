Petković novi selektor Alžirije

Alžirska nogometna zveza je sporočila, da bo reprezentanco prevzel nekdanji švicarski selektor Vladimir Petković, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na tem mestu bo zamenjal Djamela Belmadija, ki so se mu za sodelovanje zahvalili po hitrem slovesu Alžirije na nedavnem afriškem prvenstvu.

Belmadi je vodil Alžirijo od leta 2018 do januarja letos, po porazu z Mavretanijo, ki je pomenil slovo od afriškega prvenstva, pa je ostal brez službe. Največji uspeh je dosegel leta 2019, ko je z Alžirijo osvojil naslov celinskega prvaka. A na naslednjem afriškem prvenstvu se Alžirija ni uvrstila v izločilne boje, prav tako pa je bila neuspešna v kvalifikacijah za SP 2022.

"Vladimir Petković je novi selektor. V Alžir bo prišel v nedeljo, v ponedeljek se bo predstavil na novinarski konferenci," je sporočila tamkajšnja nogometna zveza FAF.

Petković je bil brez dela od februarja lani, ko so sodelovanje z njim prekinil Bordeaux; francoska ekipa ga je takrat odslovila zaradi slabega začetka sezone, v kateri je klub pozneje izpadel iz prve lige.

Petković, 60-letni Švicar, ki je sicer doma iz Sarajeva, je bil pred tem tudi že švicarski selektor med letoma 2014 in 2021, na klubski sceni pa je doma v Švici vodil Bellinzono, Lugano, Young Boys in Sion, na tujem pa poleg Bordeuaxa še Samsunspor in Lazio.