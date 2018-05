Olimpija se ne da

Poročilo s tekme Olimpija : Triglav

Nogometaši Olimpije so brez posebnega naprezanja pričakovano prišli do 21. sezonske zmage, s katero so se spet vrnili na prvo mesto prvenstvene razpredelnice. Proti zadnjeuvrščenemu Triglavu so vse, kar je bilo potrebno, opravili že v prvem polčasu, dosegli so dva gola, glede na kakovost ekip se je že takrat bolj ali manj vedelo, da bodo prišli do treh točk. V drugem polčasu so nato stopili s plina, varčevali z močmi, saj jih že v sredo čaka gostovanje v Velenju, a vseeno nadzorovali položaj vse do konca.

Ljubljančani so hoteli čim prej streti odpor Kranjčanov, da v zadnjih minutah tekme ne bi bilo nepotrebne nervoze. Že v drugi minuti se je več kot stoodstotna priložnost ponudila Roku Kronavetru, ki si je priboril strel iz neposredne bližine, a je nekdanji vratar Olimpije Elvis Džafić odlično posredoval. Ljubljančani so veliko poskušali z igro preko bokov, to se jim je obrestovala v 15. minuti, ko je Mitch Apau z desne strani poslal žogo v kazenski prostor, kranjska obramba je zamudila, Jason Davidson pa ni okleval s strelom, po katerem je bil Džafić brez moči. To je bil nasploh prvi gol Avstralca v zeleno-belem dresu.

Avstralec Jason Davidson je dočakal prvi gol v slovenski ligi. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Napadi gostiteljev so se nadaljevali tudi po golu, veliko je poskušal Kronaveter, toda izid se je spremenil šele v 38. minuti. Ljubljančani so prišli do žoge na sredini igrišča, Kronavater je lepo našel Isaaca Abassa, ta je uspešno preigraval in z močnim strelom po tleh povišal vodstvo.

Kranjčani so imeli v prvem delu le eno priložnost, ko se je moral izkazati vratar Andraž Ivačič, nevarnejši niso bili niti v drugem delu, v katerem so Ljubljančani umirili igro in niso več "jurišali" na kranjski gol. Nekaj polpriložnosti so si sicer priigrali, a izid se ni spremenil.

V naslednjem krogu bo Olimpija gostovala v Velenju, Triglav bo gostil Celje.

Olimpija : Triglav 2:0 (2:0)

Stadion Stožice, gledalcev 1600, sodniki: Vinčić (Maribor), Klančnik (Slovenj Gradec), Benc (Rače).



Strelca: 1:0 Davidson (15.), 2:0 Abass (38.).



Olimpija: Ivačič, Apau, Zarifović, Uremović, Štiglec, Tomić, Čanađija, Savić (od 87. Oduwa), Kronaveter (od 68. Kapun), Davidson, Abass (od 71. Vombergar).

Triglav: Džafić, Kuhar (od 80. Bojić), Elsner, D. Kryeziu, Zec (od 57. Šmit), Mlakar, Udović, E. Kryeziu, Tijanić, Majcen (od 58. Žurga), Bukara.



Rumeni kartoni: Čanađija; Udovič, Majcen.