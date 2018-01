Okrepitev za PSG: nad Real z njegovim nekdanjim orožjem

Lassana Diarra za leto in pol v Parizu

Vodilni francoski prvoligaš PSG, ki odšteva dneve do osmine finala lige prvakov, v katerem se bo pomeril z madridskim Realom, je naznanil nakup novega nogometaša. V Pariz prihaja izkušeni občasni francoski reprezentant Lassana Diarra.

Čeprav je trener PSG Unai Emery pred kratkim dejal, da pozimi zagotovo ne bo kopičil novih nogometašev, si je očitno premislil. Pri bogatem pariškem klubu so namreč danes naznanili, da so podpisali pogodbo za leto in pol z defenzivnim branilcem Lassano Diarrajem.

32-letni nogometaš je nazadnje nogomet igral za Al Jaziro v Združenih arabskih emiratih, a bil v zadnjem mesecu dni po prekinitvi pogodbe brez kluba.

Zdaj se vrača v Francijo, kjer je pri Le Havreju tudi začel bogato nogometno pot in v tamkajšnji prvi ligi igral tudi, preden je odšel v arabski svet. Leto in pol je bil član Marseilla.

Ta občasni francoski reprezentant je sicer igral za številne slovite klube, med drugim je bil skoraj štiri leta član madridskega Reala, igral pa tudi za oba londonska velikana Arsenal in Chelsea.

V Parizu se ubadajo s poškodbami zvezdnikov

PSG, ki v Franciji premočno vodi v državnem prvenstvu, ima pred prihajajočima tekmama osmine finala lige prvakov proti Realu (14. februar in 6. marec) sicer veliko težav s poškodbami.

S poškodbo mišice se ubada prvi zvezdnik kluba, brazilski napadalec Neymar, medtem ko bo mladi biser Kylian Mbappe zaradi poškodbe vratu vsaj prvo tekmo proti Realu skoraj zagotovo izpustil.