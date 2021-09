Obe reprezentanci nadigrali Slovake

Slovenska članska reprezentanca v futsalu je z zmago s 4:3 proti Slovaški začela uvodni cikel priprav na evropsko prvenstvo, ki bo januarja 2022 potekalo na Nizozemskem. V Novigradu v Istri je na pripravah tudi izbrana vrsta do 21 let, ki je slovaške vrstnike nadigrala z 8:2.

Strelci za člane, ki so nastopili brez poškodovanega kapetana Igorja Osredkarja, so bili Gašper Vrhovec dvakrat, Klemen Duščak in Teo Turk, v ekipi do 21 let pa sta bila najbolj razpoložena kapetan Tilen Gajser in Marko Mohorič, ki sta dosegla po dva gola.

Člani se bodo v nedeljo pomerili z BiH, mladi pa s Francijo.