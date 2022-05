Novo veliko priznanje za slovenskega sodnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na seznamu je 36 glavnih sodnikov, med katerimi so tudi tri ženske, tri pa so tudi med 69 linijskimi sodniki. Še 24 sodnikov so določili za video nadzor (VAR).

Da bodo ženske sodile na svetovnem prvenstvu, se bo zgodilo prvič, zgodovinska čast bo doletela Francozinjo Stephanie Frappart, Salimo Mukansanga iz Ruande in Japonko Yoshimi Yamashita.

"Proces vključevanja žensk na tekme moških smo začeli pred leti, prvo so sodile na tekmovanjih mlajših selekcij. Zdaj menimo, da so si zaslužile tudi sojenje članskim tekem, saj tudi one sodijo na visoki ravni. Izbrali pa smo najboljše, tako moške kot ženske," je dejal predsednik sodniške komisije pri Fifi, nekdanj najboljši sodnik na igrišču, Italijan Perluigi Collina.

