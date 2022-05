Nogometni zvezdnik obtožen nestrpnosti

Za odsotnost na tekmi proti Montpellieru v prvi francoski ligi je Gueye po besedah trenerja Mauricia Pochettina navedel "osebne razloge".

Dvaintridesetletni nogometaš se mora, kot piše AFP, javno opravičiti za ponovno odsotnost v boju proti homofobiji v francoskem nogometu ali povedati, da govorice niso utemeljene. Tekmo, posvečeno proti diskriminaciji, je namreč izpustil že lani.

"To odsotnost si javnost razlaga tudi kot zavračanje sodelovanja," so zapisali na Francoski nogometni zvezi v pismu, namenjenem nogometašu. Nadaljevali so: "Ali so predvidevanja javnosti neutemeljena in vas pozivamo k takojšnji razlagi, da govorice utišate, ali pa držijo. V tem primeru vas opozarjamo, da se zavedajte posledic vaših dejanj in resne napake, ki ste jo storili."

Prav tako so še zapisali: "Z zavračanjem sodelovanja v kolektivnem prizadevanju proti diskriminaciji potrjujete diskriminatorno vedenje. In ne le proti skupnosti LGBTQI+."

Gueye je v torek prejel podporo senegalskega predsednika Mackyja Salla, ki je na Twitterju zapisal: "Podpiram Idrisso Gano Gueyeja. Njegova verska prepričanja se mora spoštovati."

