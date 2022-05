Ameriški nogometaši in nogometašice odslej z enakimi plačami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška nogometna zveza je danes potrdila dogovor, ki ga je o enakosti plač z nogometašicami dosegla februarja. V skladu s kolektivno pogodbo, ki jo je objavila zveza, bo ta odslej enako plačevala moško in žensko reprezentanco, poroča Associated Press.

Ženska reprezentanca ZDA in krovna ameriška zveza sta tako rešili večletni spor glede enakosti plač, ki je trajal od leta 2016. Odslej bo zveza zagotovila enake plače za ženske in moške reprezentance na vseh prijateljskih tekmah in turnirjih, vključno s svetovnim prvenstvom.

Do zdaj je zveza tudi nagrade za nogometašice in nogometaše določala na podlagi plačil Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Na primer, za moško svetovno prvenstvo leta 2018 je Fifa namenila 380 milijonov evrov, od tega 36 milijonov prvakinji Franciji, medtem ko je za žensko svetovno prvenstvo leta 2019 namenila 28,5 milijona evrov, od tega 4 milijone evrov prvakinji ZDA.

Za naslednja svetovna prvenstva bo ameriška nogometna zveza združila sredstva, ki jih bo prejela od Fife. Deset odstotkov bo odštela, preostanek pa enakomerno razdelila med 46 igralk in igralcev obeh reprezentanc.

Preberite še: