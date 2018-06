Znano je, kdo vstopa v velike čevlje Igorja Bišćana

44-letni hrvaški strateg črnogorskih korenin Igor Jovićević je v sezoni 2016/17 vodil člansko ekipo Celja, s katero se ni razšel v najboljših odnosih, lani pa je bil trener B-ekipe Dinama iz Zagreba. Jovićević je v mladosti igral tudi pri madridskem Realu, a zaradi zdravstvenih težav svojih igralskih ambicij ni uresničil.

Predsednik NK Olimpija Milan Mandarić naj bi sicer vroči trenerski stolček ponujal Slaviši Stojanoviću, a je ta ponudbo menda zavrnil.

Klub novega trenerskega imena uradno še ni potrdil, je pa danes ob 14. uri objavil hudomušen tvit, ki je plagiat tvita, ki ga je včeraj objavila Roma.

When the transfer reveal is ready but you have to wait for the green light pic.twitter.com/GfZpZG2yoG