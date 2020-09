Nova smola italijanskega zvezdnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Napadalec Rome Nicolo Zaniolo res nima sreče. Na tekmi lige narodov med Italijo in Nizozemsko si je že drugič v osmih mesecih huje poškodoval koleno in mora na operacijo. Kot so potrdili pri Romi, ga ta čaka že v sredo.