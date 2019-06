Norišnica v Madridu, ki je predsednika Reala spravila v zadrego

"Kylian Mbappe, Kylian Mbappe!" je ob spektakularni predstavitvi druge najdražje okrepitve v zgodovini kluba, preden je prednje stopil Eden Hazard, vzklikalo več kot 50 tisoč navijačev na štadionu Santiago Bernabeu. Navijači Reala so predsedniku Real Florentinu Perezu po sezoni, polni razočaranj, dali jasno vedeti, koga si želijo videti v Madridu kot naslednjo veliko okrepitev, in ga prav gotovo spravili v zadrego.

Po sezoni, ki se je za Real končala katastrofalno, je bilo jasno, da bodo Madridčani poleti zatresli nogometno tržnico. Čeprav še niso končali, lahko mirno zapišemo, da so to tudi naredili.

Najprej so kupili 21-letnega brazilskega branilca Porta Ederja Militaa, za katerega so odšteli 50 milijonov evrov. Potem so iz Eintrachta Frankfurta za 60 milijonov evrov pripeljali srbskega napadalca Luko Jovića, pozneje iz Santosa za 45 milijonov evrov odkupili brazilskega čudežnega dečka Rodryga in tri milijone evrov več Lyonu nakazali za 24-letnega francoskega levega bočnega branilca Ferlanda Mendyja.

Vmes so poskrbeli tudi za nakup poletja in okroglih sto milijonov evrov Chelseaju plačali za Edena Hazarda, enega najboljših nogometašev na svetu zadnjih let.

Po dolgem času spet galaktičen nakup

Po dolgem času se je na Santiagu Bernabeu zgodil galaktični nakup, ki ga lahko primerjamo s tistimi, ko so na kultni štadion v Madridu prihajali Cristiano Ronaldo, Kaka, David Beckham, zdajšnji trener, ki je bil takrat še igralec, Zinedine Zidane, Luis Figo in preostali.

Hazardov prestop je tudi drugi najdražji v klubski zgodovini in bi bil še višji, če 28-letni krilni napadalec ne bi bil s Chelseajem pogodbeno vezan samo še za eno leto. Londončani so imeli zadnjo priložnost, da zaslužijo z njim.

Belgijskega reprezentanta je na Santiago Bernabeu prišlo pozdravit več kot 50 tisoč navijačev. Foto: Reuters

Hazard je bil že nekdaj velika želja predsednika Florentina Pereza, ki je letos poleti za okrepitve porabil že več kot 300 milijonov evrov, in obratno. Hazard si je že dolgo časa želel v Real in zdaj naposled izpolnil sanje.

Prestop je bil uradno potrjen prejšnji teden, v četrtek pa je Hazard dočakal trenutek, ko je v majici Reala stopil na zelenico Santiaga Bernabea in pozdravil več kot 50 tisoč navijačev, kolikor jih je prišlo na predstavitev bombastične okrepitve. Še preden je stopil na igrišče, je opravil zdravniške preglede in podpisal petletno pogodbo, po kateri bo v žep pospravil približno 450 tisoč evrov na teden.

Šesti največji obisk predstavitve nogometaša v zgodovini

Cristiano Ronaldo ob predstavitvi leta 2009 Foto: Reuters



Rekorder je Ronaldo, ki ga je leta 2009 ob predstavitvi v majici Reala prišlo pozdravit 75 tisoč navijačev. Na drugem mestu je Diego Maradona, ki ga je daljnega leta 1984 v Neaplju pričakalo 65 tisoč Neapeljčanov.



Zlatan Ibrahimović je ob prestopu iz Interja leta 2009 lahko pomahal 60 tisoč navijačem Barcelone na Camp Nouu, Neymarja je na istem mestu ob prihodu iz Santosa leta 2013 pričakalo 57 tisoč navijačev. Dva tisoč več od Kakaja v Madridu, ko je leta 2009 iz Milana v Real prišel z nazivom najboljšega nogometaša na svetu. Predstavitev Hazarda si je prišlo ogledat 50 tisoč navijačev, kar je tretji najvišji obisk takšnih priložnosti v zgodovini Reala in šesti najvišji v zgodovini nogometa.Rekorder je Ronaldo, ki ga je leta 2009 ob predstavitvi v majici Reala prišlo pozdravit 75 tisoč navijačev. Na drugem mestu je, ki ga je daljnega leta 1984 v Neaplju pričakalo 65 tisoč Neapeljčanov.je ob prestopu iz Interja leta 2009 lahko pomahal 60 tisoč navijačem Barcelone na Camp Nouu, Neymarja je na istem mestu ob prihodu iz Santosa leta 2013 pričakalo 57 tisoč navijačev. Dva tisoč več od Kakaja v Madridu, ko je leta 2009 iz Milana v Real prišel z nazivom najboljšega nogometaša na svetu.

Navijači bi Kyliana Mbappeja, a Real lovi njegovega rojaka

Medtem, ko je Hazard pod tribunami Santiaga Bernabea opravljal zadnje formalne podrobnosti, so navijači Reala čakali in spontano začeli vzklikati: "Kylian Mbappe! Kylian Mbappe!"

Kako so navijači Reala vzklikali "Hočemo Mbappeja!":

Y que en la presentación de Edén Hazard con el Real Madrid, la afición grita “¡Queremos a Mbappé!” en el Bernabéu [📹 @Nacho_RM_] pic.twitter.com/XWjDzK59zT — San Cadilla (@SanCadilla) June 13, 2019

S tem so v zadrego spravili predsednika Reala Pereza, ki je že precej izpraznil klubsko blagajno in jo misli v prihodnjih tednih še bolj, a nakup čudežnega francoskega dečka bi bil preveč.

Za napadalca, ki je komaj izstopil iz najstniških let, a se lahko pohvali z več kot stotimi goli na članski ravni in naslovom svetovnega prvaka, bi moral verjetno odšteti vsaj toliko, kot je za dozdajšnje poletne nakupe skupaj. To je prevelik zalogaj tudi zanj, zato se pri Realu spogledujejo predvsem z idejo, da bi iz Manchester Uniteda pripeljali njegovega rojaka Paula Pogbaja, medtem ko naj bi bil plan B Danec Christian Eriksen iz Tottenhama.

Real pripeljal še japonskega Messija

Takefusa Kubo je najnovejša okrepitev Reala. Foto: Getty Images Takefusa Kubo, ki mu pravijo japonski Messi. FC Tokio bo z njim zaslužil dva milijona evrov odškodnine.



Kubo je v Španiji že bil, in sicer je bil član mladih selekcij Barcelone, ki pa se mu je morala zaradi kazni ob nepravilnem poslovanju z mladoletnimi nogometaši odreči, zato se je preselil na Japonsko. Zdaj, ko je pred dnevi dopolnil 18 let, so ga pri Realu, ki je za njegov podpis tekmoval s PSG, Manchester Unitedom in še nekaterimi velikani, zvabili k sebi.



Kako nadarjen je Kubo, potrjuje dejstvo, da je pri komaj dopolnjeni polnoletnosti že pri 30 nastopih v članski konkurenci v klubskem dresu, debitiral pa je tudi že v članski reprezentanci Japonske, s katero je trenutno na južnoameriškem pokalu v Braziliji, ki se začne danes ponoči. Dan po predstavitvi Hazarda so pri Realu potrdili prihod še ene okrepitve. Šestletno pogodbo je podpisal čudežni deček azijskega nogometa, ki mu pravijo japonski Messi. FC Tokio bo z njim zaslužil dva milijona evrov odškodnine.Kubo je v Španiji že bil, in sicer je bil član mladih selekcij Barcelone, ki pa se mu je morala zaradi kazni ob nepravilnem poslovanju z mladoletnimi nogometaši odreči, zato se je preselil na Japonsko. Zdaj, ko je pred dnevi dopolnil 18 let, so ga pri Realu, ki je za njegov podpis tekmoval s PSG, Manchester Unitedom in še nekaterimi velikani, zvabili k sebi.Kako nadarjen je Kubo, potrjuje dejstvo, da je pri komaj dopolnjeni polnoletnosti že pri 30 nastopih v članski konkurenci v klubskem dresu, debitiral pa je tudi že v članski reprezentanci Japonske, s katero je trenutno na južnoameriškem pokalu v Braziliji, ki se začne danes ponoči.

Izpolnil je sanje, zdaj mora izbrati še številko

"Želim igrati z najboljšimi. Onadva to prav gotovo sta," je moral na vprašanja o Mbappeju in Pogbaju na četrtkovi predstavitvi govoriti tudi Hazard, a še pred tem je povedal marsikaj drugega.

Belgijec je na novinarski konferenci odgovarjal na vprašanja številnih novinarjev. Foto: Reuters

"Večkrat sem že povedal, da sanjam o Realu. Vedno sem vedel, da bo enkrat prišel ta dan, ko bom oblekel njegovo majico. Nikoli nisem dvomil o tem. Postal sem član najboljšega kluba na svetu, zato sem zelo srečen. Za zdaj še nisem galaktik, a upam, da bom to postal. Tukaj bom poskušal postati najboljši na svetu, a še pred tem bom naredil vse, da najboljši na svetu postane tudi Real," je povedal Hazard, ki je, zanimivo, poziral z dresom brez številke.

"Ko sem bil še pri Chelseaju, sem prek Matea Kovačića stopil v stik z Luko Modrićem in ga zbodel, da mi mora prepustiti številko 10. Rekel je, da za kaj takega ni nobenih možnosti," je v smehu povedal nekdanji nogometaš Chelseaja in francoskega Lilla, ki bo najverjetneje lahko izbral za Real kultno številko 7 (Raul, Ronaldo …), morda pa dobi številko 11, ki jo zdaj nosi Gareth Bale.

Noro vzdušje na Santiagu Bernabeu ob predstavitvi Edena Hazarda:

Prihodov je bilo že veliko, kdo pa bo odšel?

Prav s to številko je povezano tudi nadaljnje kadrovanje Reala, ki bo moral seveda koga tudi prodati. Valižanski zvezdnik Bale, ki naj pod vodstvom Zidana ne bi imel prihodnosti, je tisti, od katerega si Perez obeta največji zaslužek, a je naletel na težavo. Nogometaš, ki je v mega prestopu iz Tottenhama v Madrid prišel leta 2013, je že pred časom prek svojega agenta jasno sporočil, da se ne namerava seliti vse do leta 2022, ko se njegova bogata pogodba izteče. Ob tem, da tedensko zasluži 400 tisoč evrov, igranje golfa pod toplim madridskim soncem verjetno ne bo preveč težavno …

Florentino Perez je poskrbel za številne okrepitve, zdaj se bo moral pozabavati še z odhodi. Foto: Reuters

Ne samo z njim, Perez in sodelavci se bodo morali pozabavati še s številnimi nogometaši, ki so na plačilni listi 13-kratnega evropskega prvaka. Odšel ni še nobeden, nekateri so prišli, drugi so se vrnili s posod, tako da je na seznamu članskega moštva trenutno kar 37 nogometašev.

Bale, Keylor Navas, James Rodriguez, Theo Hernandez, Sergio Reguilon, Marcos Llorente, Dani Ceballos, Martin Odegaard, Mateo Kovačić, Raul de Tomas in Borja Mayoral naj bi bili tisti, ki se jih želijo znebiti.

Status Isca, Lucasa Vazqueza, Marina in Brahima Diaza, Andrija Lunina, Luce Zidana in Jesusa Valleja naj bi bil medtem nedorečen.

Ni kaj, v pisarnah Reala bo to poletje zagotovo še zanimivo …

Najdražji nakupi v zgodovini Reala:

101 milijonov evrov – Gareth Bale, 2013 (iz Tottenhama)

100 milijonov evrov – Eden Hazard, 2019 (iz Chelseaja)

94 milijonov evrov – Cristiano Ronaldo, 2009 (iz Manchester Uniteda)

77,5 milijona evrov – Zinedine Zidane, 2001 (iz Juventusa)

75 milijonov evrov – James Rodriguez, 2014 (iz Monaca)

67 milijonov evrov – Kaka, 2009 (iz Milana)

60 milijonov evrov – Luka Jović, 2019 (iz Eintracht Frankfurta) in Luis Figo, 2000 (iz Barcelone)

50 milijonov evrov – Eder Militao, 2019 (iz Porta)

48 milijonov evrov – Ferland Mendy, 2019 (iz Lyona)

...