Norišnica na ulicah Barcelone: veličasten sprejem za prvake #foto #video

Barcelona slavi 25. naslov španskega prvaka

Nogometaši Barcelone so si v nedeljo z zmago nad Deportivom La Coruno že priborili naslov španskih nogometnih prvakov. To je slavnemu katalonskemu klubu uspelo že petindvajsetič v zgodovini, danes je v Barceloni čas za slavje. Šampioni so doživeli veličasten sprejem.

Barcelono do konca španske La lige čakajo še štiri tekme, po včerajšnji zmagi v La Coruni pa ima na prvenstveni lestvici že neulovljivih 11 točk prednosti pred madridskim Atleticom Jana Oblaka, ki pa je odigral tekmo več od Kataloncev. Prvenstvo je tako odločeno, Barca slavi 25. naslov španskih prvakov. Na ulicah katalonske prestolnice se je danes zbralo na deset tisoče navijačev, ki bodo domačo lovoriko bržčas proslavljali še dolgo v noč.

Sprejem prvakov v Barceloni:

Lionel Messi in druščina so v tej sezoni osvojili tudi španski kraljevi pokal, medtem ko so v ligi prvakov izpadli v četrtfinalu, ko jih je po veliki zmagi s 4:1 na Camp Nouu Roma na povratni tekmi premagala s 3:0 in končala njihovo evropsko sezono.

Ozadje tekme, ki je Barceloni prinesla nov naslov španskega prvaka: