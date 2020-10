Koronavirus prestavil tudi nogometno klubsko svetovno prvenstvo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Katar bi moral decembra gostiti klubsko svetovno prvenstvo v nogometu. Kot poroča časnik Suddeutsche Zeitung, pa bo to zaradi pandemije novega koronavirusa na sporedu šele februarja, a časnik pri tem ne navaja vira informacije.

Predsednik Mednarodne nogometne zveze Sepp Blatter je že na septembrskem kongresu najavil, da ni verjetno, da bi bilo klubsko SP na sporedu v predvidenem decembrskem terminu.

Pandemija novega koronavirusa je namreč ustavila nogometno igro po vsej zemeljski obli in dodobra premešala tekmovalne koledarje.

Že takrat je Infantino najavil, da obstajajo načrti, da bi turnir izpeljali v začetku leta 2021, in sprva so se pojavljali tudi možni januarski termini.

Na turnir so že uvrščeni zmagovalec lige prvakov Bayern München, predstavnik Oceanije Auckland City in domači al-Duhail. Manjkajo pa še klubski prvaki Azije, Afrike, Južne Amerike ter elitnega klubskega tekmovanja Srednje in Severne Amerike.