Arnel Jakupović, 26-letni napadalec, zapušča Ljudski vrt in se iz Maribora seli v hrvaški nogometni klub Osijek, so objavili na spletni strani prvoligaša iz štajerske prestolnice. Zapisali so, da gre za donosno pogodbo, vendar niso navedli višine zneska. Jakupović, najboljši strelec v dozdajšnjem delu slovenskega prvenstva, je zadnjo tekmo v vijoličastem dresu odigral sinoči. Nogometaši Maribora so namreč v Ljudskem vrtu na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo izgubili proti Djurgardnu z 0:1 (0:1) in se tako poslovili od Evrope, potem ko so tudi prvo tekmo izgubili z 0:1.

Šuler: Gre za prestop, ki si ga nismo želeli, a ga nismo mogli preprečiti

"Gre za prestop, ki si ga nismo želeli, a ga nismo mogli preprečiti. Arnel je že pred časom izrazil željo po odhodu, iskal je nov izziv in po prejeti ponudbi Osijeka dvomov ni bilo več. Imeti nezadovoljnega igralca v moštvu nikdar ni dobro, zato smo sklenili dogovor, da ostane do konca evropskih kvalifikacij. Prestop je donosen in spoštljiv glede zneska odškodnine. Med našim skupnim obdobjem je opravil veliko dobrega, želimo mu obilo sreče in uspehov v nadaljnji karieri, nas pa čaka nov izziv. Moramo nadomestiti številne in zelo pomembne Arnelove zadetke," je pojasnil športni direktor Marko Šuler.

Odhod najboljšega strelca v dosedanjem delu sezone: Arnel Jakupović v donosnem prestopu zapušča Ljudski vrt, njegova naslednja postaja je @nkosijek.



Arnel, hvala za vijol’čne trenutke in srečno na nadaljnji poti!



Jakupovića je sinoči v 72. minuti zamenjal gabonski napadalec Orphe Mbina. Šuler je dejal, da so ga pripeljali prav zato, da zapolni vrzel po odhodu Jakupovića. "Vemo pa, da prilagajanje v Mariboru ni lahko in tudi v njegovem primeru zahteva določen čas. Skušali bomo še dodati širino kadru, nekaj časa imamo do zaključka prestopnega roka in se bo predvidoma še kaj dogajalo," je dodal Šuler.

"V tem letu in pol sem spoznal izjemne ljudi, pridobil nove prijatelje. Mesto mi je priraslo k srcu in odhajam z mešanimi občutki, toda želel sem poiskati nov izziv. Prejel sem ponudbo, ki je bila predobra, da bi jo zavrnil. Želel sem narediti nov korak v karieri, zato sem se tudi odločil za odhod," je za spletno stran kluba pojasnil Jakupović. Njegova pogodba z Mariborom je bila sicer veljavna do konca sezone 2024/25.

Mladi vratar v Romo

18-letni vratar Lan Jovanović proti plačilu odškodnine zapušča NK Aluminij in se seli v italijansko prestolnico, k tamkajšnjemu nogometnemu velikanu AS Roma. Najstnik je v lanskem poletnem prestopnem roku prišel v Kidričevo, kjer je najprej nastopal za mladinsko ekipo, svoj krstni nastop za člansko ekipo pa je doživel v Ljudskem vrtu v 20. krogu slovenskega prvenstva proti ekipi Maribora. Vse do konca lanske sezone je stal na vratih članske ekipe, ob tem pa si je priboril tudi vpoklic selektorja slovenske nogometne reprezentance do let 19 Miša Brečka. Svoj krstni nastop za izbrano vrsto Slovenije do 19 let je vknjižil proti izbrani vrsti Italije.

"Najprej bi se seveda rad zahvalil vsem v Nogometnem klubu Aluminij, da so mi ponudili priložnost. Posebej rad bi se zahvalil trenerju vratarjev Martinu Jarcu, ki je ves čas verjel v moje delo in mi kljub moji mladosti povsem zaupal. Seveda gre za velik korak v moji karieri, vendar verjamem, da se bom v izjemno ostri konkurenci znašel ter si izboril mesto najprej v ekipi, ki nastopa v Primaveri. Ob tem bi rad dodal, da gre nenazadnje za izpolnitev mojih otroških želja, tako bom zagotovo naredil vse, da upravičim zaupanje tako velikega kluba, kot je Roma. Vsem rdeče-belim navijačem ter bivšim soigralcem pa želim, da se ob koncu sezone veselijo ponovne uvrstitve med prvoligaše," je v klubski mikrofon Aluminija dejal Jovanović, ki je kariero začel v rodnem Velenju pri tamkajšnjem Rudarju.

Juana Bernata je PSG posodil Villarrealu

Španskega branilca Juana Bernata je pariški nogometni velikan PSG posodil Villarrealu, je sporočil klub iz francoske prestolnice. Bernat je bil v prejšnji sezoni že posojen lizbonski Benfici.

Enaintridesetletni levi bočni branilec, ki je v Pariz prišel leta 2018 iz münchenskega Bayerna, je bil dve leti eden od osrednjih mož obrambe PSG, zaznamoval je klubsko uvrstitev v finale lige prvakov leta 2020, ko je dosegel gol proti Leipzigu v polfinalu za 3:0.

Toda španski reprezentant, za furio je zbral 11 nastopov, si je septembra 2020 pretrgal sprednje vezi levega kolena, kar je bilo prelomno v njegovi pariški avanturi. Mesto v začetni postavil je nato izgubil in ga ni znova dobil po vrnitvi po poškodbi. S prihodom trenerja Luisa Enriqueja so ga lani posodili lizbonski Benfici.

Vratar Ramsdale novi član Southamptona

Vratar Aaron Ramsdale se je pridružil Southamptonu iz Arsenala s štiriletno pogodbo, sta v petek sporočila kluba angleške premier lige. Finančne podrobnosti posla niso razkrili, britanski mediji pa poročajo, da je posel vreden okoli 25 milijonov funtov (29,72 milijona evrov), poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Šestindvajsetletni Ramsdale, ki je odigral pet tekem za Anglijo, je pred tem v zadnjih treh sezonah zbral 89 nastopov za Arsenal, a je izgubil mesto prvega vratarja, ko je v ekipo lani prišel Španec David Raya. Odtlej je nastopil le petkrat v angleškem prvenstvu.