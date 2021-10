"Nogometaši ne bi smeli biti prednostno cepljeni"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Krovna nogometna organizacija FIFA se zavzema za cepljenje proti covidu-19, a meni, da nogometaši ne bi smeli imeti prednostnega dostopa do cepiva.

Foto: Guliverimage

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) se je zavzela za cepljenje proti novemu koronavirusu. "Zagovarjamo cepljenje proti novemu koronavirusu in podpiramo stališče Svetovne zdravstvene organizacije. Varen, pošten in pravičen dostop do cepiv je ključnega pomena v vseh državah. Igralci ne bi smeli imeti prednostnega dostopa," je v nedeljo objavila Fifa.