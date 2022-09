Delius o lažnih govoricah o prodaji kluba in ponosu ob uspehih

"Predsednik zmajev o lažnih govoricah o prodaji kluba." S temi besedami so na javnost naslovili sporočilo Adama Deliusa, predsednika NK Olimpija. Nekateri mediji so namreč zapisali, da prodaja klub, med potencialnimi kupci pa naj bi bili kar lastniki Manchester Cityja. "Želim zanikati kakršnokoli dogajanje v tej smeri."

Govoric o dogajanju v NK Olimpija nikoli ne manjka. Redko pa so resnične. Na zadnje zapise nekaterih slovenskih medijev, da Adam Delius prodaja klub in je med potencialnimi kupci City Football Group, ki ima v lasti Manchester City, se je predsednik ljubljanskega prvoligaša nemudoma odzval. "Trenutno krožijo (nepreverjene) govorice o prodaji NK Olimpija Ljubljana. Kot predsednik kluba želim biti odkrit glede tega in kategorično zanikati kakršnokoli dogajanje v tej smeri. Z veliko discipline, delavnosti, ekipnega duha, neprijetnih odločitev, odrekanja in trdega dela smo ponosni na rezultate, ki jih je klub dosegel v dosedanjem delu sezone," je v sporočilu za javnost, ki so ga z navijači delili tudi preko družabnih omrežjih, zapisal Delius.

Olimpija je v prvi četrtini prvenstva premagala osem od devetih tekmecev v ligi, tudi Maribor v Ljudskem vrtu. Foto: Grega Valančič/Sportida Olimpija je po dobri četrtini slovenskega prvenstva z devetimi zmagami z naskokom vodilna. Ima 27 točk od možnih 30 in osem točk prednosti pred prvim zasledovalcem Celjem, ki ji je zadal edini poraz. "Uspešne korake je mogoče doseči le skupaj in mi smo skupaj to dosegli. Ponosen sem na svoj klub NK Olimpija Ljubljana in ga bom kot predsednik še naprej vodil do uspehov. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem zaposlenim, še posebej našemu trenerju Albertu Rieri in našim igralcem za njihovo trdo delo, pa tudi našim navijačem in družinam za njihovo nenehno podporo in spodbudo," je še zapisal Delius.

Prva liga se bo po reprezentančnem premoru nadaljevala prvega oktobra, ko Olimpijo čaka dvoboj z zadnjeuvrščenim Taborom.