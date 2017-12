Nizozemski velikan ima novega trenerja

Erik ten Hag bo vodil Ajax

Nizozemski nogometni velikan Ajax spet ima trenerja. Potem ko so v vodstvu kluba nedavno odpustili stari trenerski štab z glavnim trenerjem Marcelom Keizerjem, so danes sklenili sodelovanje z Erikom ten Hagom za dve leti in pol, službo bo nastopil 1. januarja.

Vodstvo Ajaxa se je po le 174 dneh delovanja prejšnjemu trenerju Keizerju in tudi njegovemu pomočniku, nekdanjemu zvezdniku Dennisu Bergkampu, zahvalilo za opravljeno delo po porazu ekipe v osmini finala nizozemskega pokala proti Twenteju.

Ajax je trenutno na drugem mestu nizozemskega prvenstva, z 38 točkami za pet točk zaostaja za vodilnim PSV Eindhovnom. Potem ko je lani igral v finalu evropske lige, je letos izpadel v kvalifikacijah za ligo prvakov, izločila ga je Nica, nato pa še v kvalifikacijah za evropsko ligo, premoč je moral priznati Rosenborgu.

Ten Hag je bil doslej strateg Utrechta, kluba sta se dogovorila za selitev v Amsterdam, z novimi delodajalci je sklenil dveinpolletno pogodbo, ki se bo iztekla junija 2020.

Zdaj 47-letni trener je kot igralec med letoma 1989 in 2002 nastopal za Twente, De Graafschap, Waalwijk in Utrecht. Trenersko delo je začel leta 2002 na nogometni akademiji Twenteja, kjer je ostal do leta 2009. Do leta 2012 je bil pomočnik trenerja pri PSV, med letoma 2013 in 2015 pa je vodil mlado ekipo Bayerna iz Münchna v regionalni nemški ligi. Leta 2015 je prevzel Utrecht, kot trener te ekipe je leta 2016 dobil tudi nagrado Rinusa Michelsa za najboljšega trenerja v državi.