Nicklas Bendtner začel z služenjem zaporne kazni

Tridesetletnik, ki trenutno igra za norveški klub Rosenborg, bo kazen odslužil doma na Danskem, saj po danskem zakonu obsojenci na manj kot šest mesecev zaporne kazni lahko to odslužijo tudi v hišnem priporu.

Incident s taksistom se je zgodil lani septembra, novembra se je Bendtner pritožil na odločitev sodišča, ki ga je obsodilo na 50-dnevno zaporno kazen, a ga to ni uslišalo. Priznal je, da je udaril taksista, a ob tem dejal, da je to storil v samoobrambi.

