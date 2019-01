FA po domnevnem uživanju kokaina enega od reprezentantov prosi priče za pomoč

Vodstvo angleške nogometne zveze (FA) poziva priče, da naj se javijo v zvezi z razjasnitvijo poročanja časnika The Sun, ki je zapisal, da so enega od nogometnih reprezentantov v enem od lokalov v Londonu na božični večer vrgli iz bara, potem ko je ta na stranišču užival kokain.

Pri časniku se sklicujejo na vire iz kluba in poročajo, da je trener nogometaša posadil v taksi in napotil domov, saj je domneval, da je igralec pregloboko pogledal v kozarec. Vse skupaj naj bi se dogajalo v božičnem času, ko se je na druženju po gostovanju na tekmi premier league zbrala ena od ekip.

Kot poroča BBC, je FA že sprožila preiskavo. "Pozivamo vsakogar, ki ima kakršne koli podatke o dopinških prekrških nogometašev, naj jih posreduje FA," so zapisali na zvezi in dodali, da so primeri dopinga v angleški ligi redki, a boj proti dopingu ostaja ena od ključnih nalog zveze. Za opisan prekršek suspenz na Otoku lahko traja do tri mesece.

Ime nogometaša v javnosti še ni znano.