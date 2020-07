Nič kaj dobre novice o Josipu Iličiću

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nič kaj optimistične niso besede trenerja Atalante Giana Piera Gasperinija o nastopu Josipa Iličića v četrtfinalu lige prvakov 12. avgusta proti Paris St. Germainu. Strateg je za Sky Sport po torkovi tekmi s Parmo dejal, da so možnosti iz dneva v dan manjše.

Josip Iličić ni v postavi Atalante že od 11. julija dalje, klub pa poleg skopih sporočil ni objavil ničesar konkretnega o njegovem zdravstvenem stanju ali povratku na nogometne zelenice.

Italijanski mediji poročajo, da slovenski reprezentant po koronski krizi ni več isti igralec kot pred izbruhom pandemije, ko je zabijal gole kot po tekočem traku. Na sedmih tekmah lige prvakov jih je dosegel pet – na zadnji proti Valencii 10. marca celo štiri, v italijanskem prvenstvu pa petnajst v šestindvajsetih nastopih.

"Zelo ga pogrešamo"

Gian Pier Gasperini je v pogovoru za Sky Sport dejal, da Iličić trenutno ni stabilen in da njegovo stanje spremljajo iz dneva v dan. "Zelo ga pogrešamo. Do marca je bil naš ključni igralec. To je bila njegova sezona. Upam, da se bo kmalu vrnil, vendar je iz dneva v dan manj možnosti, da nastopi v Lizboni," je povedal Gasperini.

Dodal je, da Iličićevo igralno mesto ta čas zapolnjujejo Hrvat Mario Pašalić, Ukrajinec Ruslan Malinovskij in kapetan Papu Gomez iz Argentine. "Mi smo brez Iličića, kot bi bil Juventus brez Paula Dybale, Lazio brez Cira Immobileja ali Inter brez Romeluja Lukakuja," je še pristavil Gasperini.

Paris SG bo proti Atalanti tudi verjetno oslabljen; francoski reprezentančni napadalec Kylian Mbappe si je pred petimi dnevi v finalu francoskega pokala poškodoval levi gleženj.