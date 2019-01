Nezadovoljni Zajc želi oditi, se bo preselil v angleško premier ligo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Miha Zajc v zadnjem času ne more biti zadovoljen s svojim klubskim statusom, zato si želi oditi. Foto: Getty Images

Miha Zajc je v Empoli prišel pred natanko dvema letoma iz Olimpije za 1,7 milijona evrov in bil v prejšnji sezoni eden glavnih nogometašev Empolija ob pohodu na prvo mesto v drugi italijanski ligi in povratku v elitno serie A.

Tudi na začetku te sezone je bil vedno prva izbira Aurelia Andreazzolija, toda po njegovem odhodu s klopi toskanskega prvoligaša in prihodu Giuseppeja Iachinija v začetku novembra ob koncu lanskega leta se je njegov status drastično spremenil.

Pod vodstvom novega trenerja, ki igra precej bolj obrambno, je bil na osmih prvenstvenih tekmah le dvakrat v začetni enajsterici Empolija, na preostalih šestih pa je na igrišče prihajal s klopi, zaradi tega je nezadovoljen in, kot kaže po izjavah njegovega zastopnika za italijanske medije, želi oditi iz Toskane. Z Empolijem ima sicer pogodbo do junija 2022.

Bo že januarja odkorakal iz Toskane? Foto: Getty Images

Agent: Načrti so bili pred začetkom sezone drugačni

"Slog igre novega trenerja je nekoliko bolj defenziven, zato se ne vklaplja v njegove načrte. S tem ni nič narobe, ampak pred začetkom sezone so bili načrti drugačni. Stvari so se spremenile. Miha je dokazal, da lahko igra na najvišji ravni. Tudi v ekipah, ki se borijo za obstanek. Zato je logično, da razmišlja o odhodu v Nemčijo, Španijo in predvsem Anglijo. Vsaj dva člana angleške premier lige sta izkazala zanimanje zanj. Je tip igralca, ki ekipam prinaša dodano vrednost. V angleški nogomet bi se sijajno vklopil," je o 24-letnem ofenzivnem vezistu povedal njegov agent Jaka Lucu za Tuttomercatoweb.

K Rafaelu Benitezu ali k Jonu Gorencu Stankoviću?

Po pisanju italijanske spletne strani Calciomercato.it naj bi se za Zajca zanimali predvsem pri Newcastle Unitedu in Huddersfield Townu, katerega član že je en Slovenec. Mladi branilec Jon Gorenc Stanković. Oba kluba se borita za obstanek v angleški premier ligi. Newcastle, katerega trener je sloviti Španec, nekdanji trener Reala in Liverpoola Rafael Benitez, je trenutno na 15. mestu. Huddersfield Town je zadnji, 20.

Pri Empoliju, ki je v prvi italijanski ligi po natanko polovici odigranih tekem na 17. mestu, naj bi bili Zajca pripravljeni pustiti oditi ob odškodnini v višini šestih milijonov evrov, opcija pa naj bi bila tudi posoja za pol leta z možnostjo odkupa po koncu sezone.

Za Empoli je v tej sezoni zabil dva gola v prvi italijanski ligi in prispeval tudi tri asistence. Foto: Getty Images

Najboljši strelec Slovenije v letu 2018

Zajc, ki se je v času nekdanjega selektorja Tomaža Kavčiča uveljavil tudi v reprezentanci in pod njegovim vodstvom lani zabil tudi dva gola, s tem pa bil najboljši strelec Slovenije v za njo klavrnem letu 2018, je za Empoli v tej sezoni sicer odigral 18 tekem v prvi italijanski ligi. Zabil je dva gola in prispeval tri asistence.

Skupaj je za ta toskanski klub do zdaj odigral 66 tekem, zabil 11 golov in zbral 20 asistenc.