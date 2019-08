Kam gre ta čas, nov teden je minil, kot bi mignil, in tukaj je nov izbor z družabnih omrežjih. Kaj smo našli? Zlatan Ibrahimović je kazal svoje znanje borilnih veščin, nekdanjega obetavnega portugalskega igralca so zaprli zaradi drog, Josep Guardiola je prvi v zgodovini premier league, ki je prejel rumeni karton, njegov izbranec Kyle Walker pa je z norim posredovanje razvnel splet. To pa seveda še zdaleč ni vse.

Neymarja ni želel na skupinski fotografiji

Začnimo s smešno prigodo na Kitajskem, kjer se je v soboto po zmagi nad Rennesom nove lovorike veselil PSG. Čeprav je šlo le za nepomembni superpokal, so Parižani novo srebrnino slavili v slogu, zanimivo pa je, da je bil del ekipe, ki je pripotovala v Shenzhen, tudi v zadnjem času pri pariških navijačih ne preveč priljubljeni Neymar, ki je to poletje že večkrat povedal, da želi zapustiti francosko prestolnico.

Še vedno se ga povezuje z Barcelono, nekateri celo z Realom, vse te govorice pa očitno motijo soigralce, saj ga je Kylian Mbappe ob fotografiranju pred novo lovoriko odrinil s kadra. Čeprav so se mnogi sprva začudili potezi mladega Francoza, se je na koncu izkazalo, da je šlo le za šalo, na drugem posnetku namreč tako Marco Veratti kot Mbappe muhastega Brazilca povabita zraven in nato skupaj slavijo novo trofejo.

To seveda ne pomeni, da bo brazilski zvezdnik ostal v PSG, a možnosti, da se to zgodi, je iz dneva v dan manj. Kako tudi ne, za muhastega Brazilca noče nihče odšteti prek 200 milijonov evrov, niti nekdanji Brazilčev delodajalec, Barcelona.

Anglež v slogu Supermana

Manchester City nadaljuje z osvajanjem angleških lovorik. Po angleškem prvenstvu, ligaškem pokalu in pokalu FA je na uverturi nove sezone osvojil še superpokal. Po enajstmetrovkah je premagal Liverpool, a da je do loterije sploh prišlo, je zaslužen branilec sinjemodrih Kayle Walker, ki je z neverjetnim posredovanjem preprečil zadetek Mohameda Salaha za vodstvo z 2:1. Še zdaj ni jasno, kako mu je to uspelo. Kapo dol, Kyle.

Pa se govori, da tega v Angliji ni več

Čeprav je pogovorno znano, da so Angleži z ostrimi kaznimi in ukrepi izkoreninili huliganizem, so se navijači Liverpoola in Man Cityja pred nedeljskim obračunom na Wembleyju sporekli na londonski podzemni železnici, posnetek pa kaže, da so zapele tudi pesti. Ni kaj, očitno se navijači ne pretepajo le na Balkanu, kot mnogi mislijo.

Vratar Olimpije videl zvezdice

Olimpijin vratar Nejc Vidmar se obračuna proti Triglavu ne bo spominjal le po lepi zmagi in skoku na prvo mesto v lestvici, ampak tudi po zvezdicah, ki so se mu prikazale ob obrambi močnega strela nekdanjega soigralca Davida Tijanića. Nekdanji zmaj je po prodoru po desni močno streljal in naravnost v obraz zadel ljubljanskega vratarja.

Vidmar je za nekaj časa obležal, a po posredovanju zdravniške službe hitro prišel k sebi. To se mu ni zgodilo prvič in slovenski reprezentant je brez težav lahko nadaljeval s srečanjem, ki so ga na koncu Ljubljančani dobili s 4:2.

Ibrahimović v slogu nindže

Zlatan Ibrahimović ni le vrhunski nogometaš, znano je, da ima tudi črni pas v taekwondoju. Bogato znanje borilnih veščin je delil na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram in navdušil svoje oboževalce. Spravil se je na bananovec, ki jo je slabo odnesel. Listje je po udarcu z nogo frčalo vsepovsod.

Mož išče delodajalca, žena pa se fotografira na Ibizi

Da, vemo, dejali boste, spet ta Wanda ... A tako pač je, 32-letna mamica petih otrok in žena enega najboljših napadalcev na svetu Maura Icardija, je na svoj Instagram spet naložila več deset privlačnih fotografij, ki ti poženejo kri po žilah.

Simpatična blondinka se je sončnim žarkom in fotoobjektivom nastavljala na Ibizi in prav nič ne daje občutka, da jo zanima, kje bo v prihodnji sezoni igral njen mož. Inter se mu je že odpovedal, preostalih snubcev pa ni. Argentinec je za mnoge predrag, njegova prihodnost pa je za zdaj zavita v tančico skrivnosti.

Petelin prekinil tekmo na Nizozemskem

Večkrat so nogometno tekmo že prekinili vdori živali. Največkrat so v teh vlogah psi ali mačke, na stadionu Polman na Nizozemskem pa je na zelenico pritekel petelin, ki je za nekaj minut prekinil dvoboj med Heraclesom in Heerenveenom.

Tvorci tega manjšega zapleta so bili domači navijači, ki so v sporu z upravo kluba. Že pred začetkom so na igrišče metali jajca, v nadaljevanju pa so na zelenico poslali še pernato žival.

Nothing much to see here, just a 🐔 chilling during Heracles vs. Heerenveen match. ☀️



🎥 @FOXSportsnl pic.twitter.com/tkhKdwmjPo — 433 (@official433) August 4, 2019

Američan po zadetku nagovoril vodilne v državi

Kapetan ameriške ekipe Philadelphia Union Alejandro Bedoya je po zadetku proti ekipi iz Washingtona prijel za mikrofon ob igrišču in se zadrl. "Kongres, naredi nekaj, ustavite streljanje po državi." S tem se je na dogodke, ki so pretekli konec tedna pretresli ZDA, odzval ameriški nogometaš. Ameriko sta namreč pretresla dva strelska pohoda, v katerih je umrlo kar 29 ljudi.

"Ne bom le sedel in gledal te grozote, ne da bi kaj rekel. Pred tem, da sem športnik in nogometaš, sem človek. Take stvari se me dotaknejo. Nekaj se mora spremeniti, in to hitro," je po spopadu svoje besede med tekmo še podkrepil Bedoyja in predsedniku Donaldu Trumpu in ostalim veljakom v ZDA dal misliti.

Wow. Philadelphia Union captain Alejandro Bedoya scores, finds the field mic on a national broadcast, implores Congress to do something about gun violence. pic.twitter.com/DrEvoj5ZIl — Nathan Ford (@NathanTFord) August 5, 2019

Bil je boljši od Ronalda, zdaj je v zaporu

Nekdanjega nogometaša Sportinga Fabia Paima in njegovo ženo so po hišni preiskavi, v kateri so jima kriminalisti zasegli 12 gramov kokaina, vrednih 900 evrov, in avtomobil znamke BMW, zadržali v priporu Caxiasu blizu Lizbone. Portugalec je leta 2008 nekaj mesecev igral tudi za Chelsea, a se je zaradi neigranja hitro vrnil v domovino.

Zanj je Cristiano Ronaldo nekoč trdil, da je bil še večji talent kot on. Skupaj sta igrala v mladinskih vrstah Sportinaga. "Če mislite, da sem jaz dober, počakajte, da vidite Fabia Paimo," je pred leti dejal zdajšnji zvezdnik torinskega Juventusa.

Portugalec je dokaz, da talent ni vse, v nogometu se lahko hitro vse obrne. Spomnite se Brazilca Adriana, nekdanjega zvezdnika Interja, ali morda Angleža Ravela Morrisona, za katerega je sloviti sir Alex Ferguson dejal, da z bolj talentiranim nogometašem še ni imel opravka. Brazilec je leta 2016 končal kariero in je zdaj član ene izmed tolp v Braziliji, Morrison je po več letih iskanja prostora pod soncem pred kratkim podpisal z novopečenim prvoligašem Sheffield Unitedom.

Ex-Chelsea loan signing Fabio Paim arrested on drug trafficking charges https://t.co/kMjXBJFHDg pic.twitter.com/4SzDltCbGE — The Washington Time Post (@washington_time) August 4, 2019

Fabio Paim je veljal za izjemen talent:

Guardiola se je vpisal v zgodovino

Trener Manchester Cityja Josep Guardiola je po protestu na sodniško odločitev po grobem prekršku branilca Liverpoola Joa Gomeza postal prvi trener v zgodovini angleških tekmovanj, ki je zaradi novih pravil prejel rumeni karton. Katalonec je povsem izgubil živce, glavni delivec pravice Martin Atkinson pa ga je utišal z rumenim opozorilom.