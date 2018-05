Nepomemben el clasico, pred katerim duhove buri Realova odločitev

Zadnji el clasico sezone danes ob 20.45 v Barceloni

Danes ob 20.45 bo na Camp Nou na sporedu eden izmed rezultatsko najbolj nepomembnih nogometnih derbijev med Barcelono in Real Madridom, ki ne bo odločal o skoraj ničemer, a bo obračun novopečenega španskega prvaka in kluba, ki bo konec meseca naskakoval tretji evropski naslov v nizu, kljub temu v središču pozornosti. Tudi zaradi odločitve Realovih nogometašev, ki buri duhove.

Pri Realu so namreč sporočili, da pred tekmo nogometašem Barcelone, ki so si v prejšnjem krogu že zagotovili nov naslov španskega prvaka, še sedmega v zadnjih desetih letih, ne bodo pripravili špalirja. Madridčani tako ne bodo spoštovali nenapisanega pravila, po katerem sveže okronanega prvaka nasprotnik na igrišče pospremi tako, da se postavi ob igrišče in naredi koridor.

Tako naj bi se pri Realu odločili zaradi tega, ker lani špalirja niso naredili Katalonci, potem ko so Madridčani postali klubski svetovni prvaki. "Če smo iskreni, res nismo naredili špalirja pred zadnjim el clasicom. A to le zato, ker nismo nastopali v tistem tekmovanju. Kot kaže, Real v tej sezoni ni nastopal v španskem prvenstvu," je o tem povedal branilec Barcelone Gerard Pique in prilil olja na ogenj, medtem ko je njegov trener pred tokratnim el clasicom govoril v mnogo bolj spravljivem tonu.

Barcelona - Real Madrid

Danes ob 20.45, štadion Camp Nou v Barceloni. Špansko prvenstvo, 36. krog. Sodnik: Alejandro Hernandez.



Verjetni začetni postavi:

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Alba; Rakitić, Busquets, Iniesta; Suarez, Messi, Coutinho.

Real Madrid: Navas; Nacho, Vallejo, Ramos, Marcelo; Vazquez, Casemiro, Kroos; Asensio; Benzema, Ronaldo.

Ernesto Valverde: Špalir je nepomemben

Za Ernesteja Valverdeja špalir ni pomemben. Foto: Reuters "Špalir je nepomemben. Ne mislim, da so pri Realu zaradi tega, ker nam ga ne bodo postavili, nespoštljivi do nas. Veliko bolj pomembne so druge stvari. Pred nami je pomembna tekma, v kateri želimo nadaljevati dobre rezultate," pravi Ernesto Valverde, ki je z Barcelono v prvenstvu neporažen in želi ta niz ohraniti tudi v zadnjih štirih krogih, v katere Katalonci vstopajo z enajstimi točkami naskoka pred najbližjim zasledovalcem Atleticom Madrid, ki je odigral tekmo več. Pred Realom, ki je na tretjem mestu, imajo z enakim številom tekem kar 15 točk naskoka.

"Res je, da nas v ligi prvakov ni več v igri za lovoriko, medtem ko je Real v finalu, a prvenstvo je tisto, ki pokaže, kdo je najboljši vso sezono. Najboljša ekipa je prvak. V ligi prvakov pogosto odloča tudi sreča," je pred tekmo še povedal trener Barcelone in tudi on med vrsticami zbodel Real, nato pa ga začel hvaliti na vsa usta. "Pred nami je tekma proti ekipi, ki je sijajna, zato nam ne bo lahko. Madridčani imajo odlične nogometaše in odličnega trenerja, a tudi mi smo kakovostni," je še dejal.

Zinedine Zidane: Postati španski prvak je najtežje

Zinedine Zidane spoštuje dosežke Barcelone. Foto: Reuters "Barcelono in njene dosežke zelo spoštujem. Postati prvak v španskem prvenstvu je nekaj najtežjega, zato se je treba dosežkom Barcelone pokloniti," pa pred skorajšnjim el clasicom pravi Zinedine Zidane, ki se je v nadaljevanju dotaknil tudi opevanega špalirja.

"Jaz nisem tisti, ki odloča o tem, a lahko rečem, da nogometaše Barcelone razumem, da nam ga niso pripravili, ko smo postali svetovni klubski prvaki. Slišal sem, da so se tako odločili, ker v tem tekmovanju niso nastopili, a to preprosto ni res. Da nastopiš na klubskem svetovnem prvenstvu, moraš zmagati v ligi prvakov. V njej pa je Barcelona igrala, je tako?" je udarec vrnil sicer zelo mirni Francoz, ki se je med tednom še tretjič v dveh letih in pol, kolikor je trener Reala, uvrstil v finale lige prvakov in bo z Madridčani konec meseca proti Liverpoolu v Kijevu naskakoval še tretji naslov evropskega prvaka v vlogi trenerja.

Nogometaši Barcelone so ta teden proslavili nov naslov španskega prvaka. Foto: Reuters

Barcelona želi podaljšati rekorden niz

Barcelona je v španskem prvenstvu neporažena že 40 tekem, kar je rekord. Nazadnje je izgubila 8. aprila lani, ko je z 0:2 klonila proti Malagi. V tem času je nanizala kar 33 zmag in sedem remijev. Strašen niz želijo Katalonci nadaljevati do konca sezone in tudi po 38 tekmah la lige 2017/18 ostati neporaženi. Če jim bo to uspelo, ne bodo prvi.

Athleticu Bilbau je to uspelo v sezoni 1929/30, a takrat je bilo v ligi le deset moštev. Real Madrid je sezono neporažen končal v sezoni 1931/32, ko je prišel do svoje prve od rekordnih 33 prvenstvenih lovorik. Barcelona je z novim naslovom pri številki 25.

Andres Iniesta po 16 letih zapušča Barcelono. Današnji el clasico bo njegov zadnji. Foto: Reuters

Četrti el clasico sezone in zadnji velikega Andresa Inieste

V tej sezoni smo videli že tri el clasice. Pred začetkom resnega dela sezone je Real sredi avgusta v španskem pokalu ponižal Katalonce. Premagal jih je s 3:1 in z 2:0. Konec lanskega leta je Barcelona vrnila udarec in na Santiagu Bernabeu v prvenstvu zmagala kar s 3:0.

Pri Barceloni, pri kateri bo še zadnjič na el clasicu igral Andres Iniesta, ta se po koncu sezone poslavlja od katalonskega velikana in odhaja na Kitajsko, imajo nekaj težav s poškodbami. Trener ne bo mogel računati na Aleixa Vidala, Andreja Gomesa, Lucasa Digneja in Yerryja Mino.

Pri Realu ne bo Danija Carvajala in Isca, medtem ko ima Raphael Varane prav tako težave s poškodbo, zato pri klubu pred koncem sezone ne bodo tvegali z njegovim nastopom.