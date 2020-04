Nenavaden ukrep vodstva lig v Mehiki

"To velja tudi za drugo ligo, iz katere pet let ne bo nihče napredoval," je v svojem prvem javnem nastopu, od kar je bil 20. marca njegov test na Covid-19 pozitiven, prek telekonference sporočil vodja lige Enrique Bonilla in dodal, da so imeli nekateri klubi težave že pred epidemijo.

Mehiško prvenstvo so sicer prekinili po desetem krogu, zdaj pa čakajo navodila ministrstva, da bi lahko izdelali načrt za nadaljevanje. Drugo ligo pa so že končali, rezultate pa razveljavili.