Borussia Dortmund po zaslugi vročega Haalanda prva, praznik v Freiburgu

Krog sta v petek odprla Hoffenheim in Köln, domači pa so kozličkom odčitali lekcijo in slavili s kar 5:0.

Sobotno dogajanje ponuja šest tekem. Borussia iz Dortmunda je bila doma boljša od Mainza (3:1). Rumeno-črni so se s tekmo več od Bayerna in Bayerja zavihteli na sam vrh, norveški zvezdnik Erling Braut Haaland pa je z dvema zadetkoma utrdil vodstvo na lestvici najboljših strelcev nemške bundeslige.

Freiburg je odigral prvo tekmo na novem stadionu Europa Park, ki sprejme 34.700 gledalcev, kar je tretjino več od starega objekta Dreisamstadion. Foto: Reuters

Freiburg je prvič zaigral na novem stadionu Europa Park in osvojil točko proti RB Leipzigu. Gostje, za katere je Kevin Kampl odigral vso tekmo, so povedli, a so nato gostitelji v drugem polčasu remiziralin in s tem ohranili status edinega neporaženega prvoligaša v tej sezoni. Eintracht je pred reprezentančnim premorom navdušil z zmago v gosteh pri Bayernu, tokrat pa je doma ostal praznih rok proti Herthi. Nekdanji mladi up Olimpije Martin Pečar, ki so ga v zadnjih mesecih pestile zdravstvene težave (poškodba mišice), znova ni kandidiral za klub iz Frankfurta.

Bayern in Bayer se bosta udarila v nedeljo in med seboj obračunala za vrh, ob njunem remiju pa bi na prvem mestu ostali rumeno-črni iz Porurja. Krog bosta sklenila Augsburg in Arminia Bielfeld.

Nemško prvenstvo, 8. krog: Petek, 15. oktober:

Hoffenheim : Kőln 5:0 (1:0)

Bebou 31., 49., Baumgartner 51., Geiger 74., Posch 87. Sobota, 16. oktober:

Borussia Dortmund : Mainz 3:1 (1:0)

Reus 3., Haaland 54./11-m, 90.+4; Burkardt 87.



Eintracht Frankfurt : Hertha Berlin 1:2 (0:1)

Pacienca 78./11-m; Richter 7., Ekkelenkamp 63.

Martin Pečar (Eintracht) ni kandidiral za dvoboj.



Freiburg : RB Leipzig 1:1 (0:1)

Jeong 64.; Forsberg 32./11-m

Kevin Kampl (RB Leipzig) je odigral vso tekmo.



Greuther Furth : Bochum 0:1 (0:0)

Losilla 80.



Union Berlin : Wolfsburg 2:0 (0:0)

Awoniyi 49., Becker 83.



18.30 Borussia Mönchengladbach - Stuttgart Nedelja, 17. oktober:

15.30 Bayer Leverkusen - Bayern München

17.30 Augsburg - Arminia Bielfeld