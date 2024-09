Bayern je spet kot namazan nemški stroj

Bayern München, ki je spomladi izgubil nemški primat, je sezono začel silovito: v četrtem krogu je še četrtič zmagal, tokrat proti Werderju s kar 5:0. Ima maksimalnih 12 točk, s tekmo manj mu Dortmund in RB Leipzig sledita s sedmimi. Borussia v nedeljo potuje v Stuttgart, Benjamin Šeško, Kevin Kampl in soigralci pa v St. Pauli.

Bayern München je za prve štiri zmage in 12 točk zabil že 16 golov in prejel le tri. Očitno je Bayern v odlični formi. Po seriji golov proti Kielu (6:1) in v ligi prvakov proti zagrebškemu Dinamu (9:2) je odpihnil še Werder (5:0). V Bremnu so na razprodanem stadionu pred več kot 42.000 gledalci zadeli Michael Olise (23. in 60. minuta), Jamal Musiala (32.), Harry Kane (57.) in Serge Gnabry (65.). Kot da jih je razjezilo, ko so spomladi izgubili dolgoletni nemški primat. Imajo pa seveda tudi novega trenerja, to je Vincent Kompany. V naslednjem krogu jih čaka derbi s prvaki iz Leverkusna.

Benjamin Šeško je v novi klubski sezoni zabil dva gola na petih tekmah, a še nobenega v bundesligi. Foto: Guliverimage Benjamin Šeško, ki je nedavno dosegel hat-trick za reprezentanco, je ta teden zabil še v ligi prvakov, ko je premagal Jana Oblaka. Na prvih petih tekmah klubske sezone je dal dva gola, enega še v pokalu. V bundesligi pa torej na prvih treh tekmah še ni zadel. Bo pa tekmec v četrtem krogu pravi, da doseže prvi gol. To je povratnik v prvo ligo, St. Pauli. Klub iz Hamburga je eden najstarejših nemških klubov s številčno ter zvesto navijaško podporo. Na prvih treh tekmah so trikrat izgubili, dali en sam gol in jih šest dobili.

Aktualni nemški prvak Bayer Leverkusen, ki ima na petem mestu šest točk (dve zmagi in poraz), v nedeljo gosti Wolfsburg.

